L'ICL es reforça amb el veterà ala-pivot Nacho Martín

L´ICL Manresa ha contractat el veterà ala-pivot Nacho Martín, de 2,05 metres d´alçada i de 34 anys, que reforçarà el joc interior del conjunt d´Aleix Duran fins a final de temporada. La notícia l´ha anunciada Gigantes en el seu compte de Twitter aquest dissabte. Martín s´estava entrenant amb el Carramimbre Valladolid, equip amb el qual va jugar divendres contra el Levitec Osca, en un duel en què va anotar set punts i va acabar amb triomf castellà per 83-75. En el seu contracte, però, tenia una clàusula d´escapament en cas de rebre una oferta millor.

Martín té una dilatada experiència a la lliga ACB. Es va formar en les categories inferiors del Valladolid i del Barça i després va actuar al Badajoz, el Calp i el Bruesa, a la LEB. Va debutar a l´ACB amb el Granada i, després d´un pas per la segona categoria amb el CAI Saragossa, va tornar a l´elit amb el Valladolid. Els darrers anys ha estat al Gran Canària, l´Estudiantes i el MoraBanc Andorra. La temporada passada va ser dolenta per a ell, ja que una lesió al turmell esquerre el va obligar a passar pel quiròfan i dir adéu a l´any abans d´hora. Martín va coincidir amb l´actual director esportiu de l´ICL, Román Montañez, la temporada 2012-13. Per tant, es coneixen bé.

L´arribada de Nacho Martín provoca que l´ICL Manresa disposi ara d´onze jugadors amb fitxa del primer equip, a més de Dani Garcia, que ha tingut molts minuts per la baixa de Gintvainis. El jugador val·lissoletà completarà un joc interior amb cinc homes dels quals qui té tots els números per caure de la rotació és Javi Mugica. El lleonès és qui compta menys per Aleix Duran i qui té un joc més semblant al nou fitxatge, que s´haurà de combinar prop de la zona amb Hamilton, Trias i Sakho. Martín ha d´aportar, en cas que estigui recuperat de la lesió, potència i rebot, a part d´un més que aprofitable tir de mitjana i llarga distància.