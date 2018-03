La batalla de Clavijo promet ser mental

El rival d'avui de l'ICL Manresa és de Logronyo però té el nom d'un poble de 281 habitants situat a 17 quilòmetres. El motiu és el record de la batalla que hi va haver l'any 844, del rei Ramir I d'Astúries en plena Reconquesta contra els musulmans. La gent del Club Baloncesto Clavijo es defineix com a batalladora i porta la creu de Sant Jaume a l'escut. Avui, l'ICL afrontarà la seva pròpia batalla, que, com va dir el seu tècnic, Aleix Duran, serà «més mental que física» per vèncer un cuer que no sol perdre per gaire diferència els partits que juga al Palacio de los Deportes de la Rioja, al costat mateix del mític estadi de Las Gaunas, tot i que ja no és l'antic, sinó un de nou.

Duran tindrà per a avui la baixa de Guillem Jou, amb problemes al tendó d'Aquil·les que ja no el van deixar jugar contra el Breogán, i el dubte seriós d'un Álvaro Muñoz amb dolor als dos tendons. El tècnic egarenc va qualificar el partit de «perillós, ja que véns de l'eufòria i d'un esforç extra. Hem demostrat que podem guanyar des del primer a l'últim, però només si actuem al cent per cent. El perill del partit és aquest, el de mantenir la tensió mental».



Un rival imprevisible

El CB Clavijo ocupa el darrer lloc, a un triomf del Palma i a dos de la salvació, que marquen el Barça B i el Sammic, però molts dels partits perduts a casa han estat per poca diferència. En el darrer, a més, es va imposar al Tau Castelló, i la setmana passada, a Palència, guanyava al descans. Duran el defineix com «una barreja d'anarquia i talent que el fa perillós. A casa el vam guanyar de vint punts, però al final del tercer quart només vencíem de nou».

Respecte dels seus jugadors, «disposen de Yates, que és un pivot molt baix, però que anota i genera; Coggins, que és molt irregular, però que et pot anotar 15 punts en 20 minuts». Sobre les seves virtuts i defectes «són l'equip que captura més rebots ofensius, amb la qual cosa hem d'estar atents, cada jugador, a tapar el seu home. Per contra, fan mals balanços defensius, la qual cosa significa que els hem de fer córrer. Fan defenses alternatives, amb accions en què marquen una zona i van a individual. Per això hem de buscar situacions universals de joc sense aturar la pilota i hem de mantenir la tensió mental».

Duran, però, admet que el triomf de diumenge contra el líder «ens ha donat confiança, tot i el dispendi físic que ens va costar. Crec que estem preparats per evitar males experiències anteriors».