Segona oportunitat per rematar l'ascens

«No ens hem de desviar de la línia que ens ha portat fins aquí». Aquest era el missatge de Diego Ocampo després del segon entrenament que va fer ahir l'ICL Manresa a Melilla per preparar el quart partit de la final, avui al migdia a la ciutat autònoma (12 h). Un duel que podria ser definitiu si el conjunt bagenc remata la feina, gua-nya i segella el retorn a l'ACB. No haver de tornar al Nou Congost per jugar dimarts és el desig de tota l'expedició, però per aconseguir-ho cal seguir fil per randa el discurs del tècnic gallec.

«És una prova per a la nostra duresa mental i serà vital saber què volem fer en cada moment, estar concentrats i no pensar més enllà», explica Ocampo, que envia un missatge d'optimisme després de la derrota que va trencar una ratxa de set triomfs consecutius. «Hem de ser positius perquè vam fer moltes coses bé».

Malgrat la derrota, l'equip va afrontar la jornada d'ahir amb postivisme i concentració. Primer, amb un entrenament de recuperació i una passejada breu per la platja per fer estiraments. I, a la tarda, amb una sessió més tàctica per acabar de repassar algun aspecte bàsic. Per cuidar els detalls, com exigeix Ocampo.

«Espero un partit amb molta duresa i intensitat», apunta l'entrenador del conjunt manresà. «El Melilla no es rendirà i nosaltres hem de jugar amb intensitat, dominar el rebot, passar-nos la pilota, obligar-los a defensar-nos i llançar quan nosaltres volguem i no quan ells vulguin». Aquesta enumeració d'Ocampo l'han de tenir molt clara els jugadors per finiquitar una sèrie que s'ha decidit sempre per la mínima. «Volíem tancar el partit massa ràpid», recorda Ocampo sobre el duel de divendres, «i hem de tenir paciència, tant en els partits com en l'eliminatòria».

La batalla pel rebot, clau



Divendres, el Melilla va sumar 47 captures i es va quedar a una del seu rècord a la LEB Or: 48 rebots. Una dada que no es pot repetir si l'ICL vol guanyar el partit. Al Nou Congost, en el segon partit de la final, tres captures en atacs seguides van evitar que el Melilla lluités per al partit. Però abans d'ahir es va girar la truita.

«Sobretot ens van fer mal en el rebot», recorda Ocampo. «En les altres situacions van estar al seu nivell però ben defensat. Ens van agafar 12 rebotes en atac, tots de Guerrra, que en va atrapar set, i de Samb, que en va sumar cinc. És una cosa que hem de controlar, perquè fins al darrer quart en sumaven sis o set». Si l'ICL guanya la batalla dels taulers, haurà fet un pas important per guanyar el partit, rematar la sèrie i celebrar el retorn a l'ACB.