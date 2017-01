El casal de la gent gran obre portes a entitats i veïns amb un canvi de model

l casal de la gent gran de Berga és des del 2 de gener un casal cívic. El de la capital berguedana és un dels primers de Catalunya a aplicar el nou model de gestió de casals de la gent gran que properament, amb l´aprovació del nou decret del departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat, està previst que s´estengui a tots els centres públics d´arreu del territori. La nova fórmula suposa una obertura dels casals de la gent gran a la resta de ciutadania i no únicament destinats als seus socis, és a dir, a les persones de més de 65 anys.

La directora del centre berguedà, Maribel Iglesias, ha assegurat que el fins ara casal de la gent gran de Berga «ja fa temps que funciona, en esperit i filosofia, com a casal cívic, perquè sempre hem estat oberts a les entitats que han necessitat els nostres espais», recorda. De totes maneres, ara s´ha formalitzat el canvi i s´ha convertit en un equipament obert a les persones de més de 18 anys amb la possibilitat que tothom pugui participar en les activitats i fer ús de la majoria de serveis.

«Ha quedat demostrat que les relacions entre la gent gran i persones d´altres generacions són positives, i per això properament els casals de la gent gran desapareixeran com a tals, i els 65 centres de Catalunya s´adaptaran a aquesta nova fórmula», ha explicat. Per al casal de Berga, «no ha suposat cap daltabaix en el funcionament, perquè ja hem estat col·laborant amb altres entitats des de fa temps», ha recordat. El que sí que s´ha modificat, amb el canvi al nou model, és l´horari. Ara el centre, situat a la plaça de Sant Joan, serà obert de dilluns a divendres de 9 del matí a 9 del vespre. És a dir, no tancarà als migdies, com passava fins a principi d´aquest any, i allargarà l´horari una hora al matí i una hora al vespre. Pel que fa al dissabte, l´obertura serà de 10 a 2/4 de 2 i de 4 a 9 del vespre, però el diumenge romandrà tancat. «El diumenge teníem poc volum d´usuaris i hem cregut que era més adient aprofitar entre setmana per obrir més estona, i tancar els diumenges, quan igualment la majoria de serveis no funcionen», ha aclarit.

Per a Iglesias, aquest canvi, a banda de la flexibilitat horària, permetrà que el casal sigui un equipament «més dinàmic i per a tothom». La directora ha volgut deixar clar que no es deixarà de banda, ni de bon tros, la gent gran, i que el que es pretén és «anar més enllà i facilitar les relacions intergeneracionals i amb altres col·lectius de la ciutat que fins ara no podien utilitzar el casal». És per això que Iglesias obre la porta a tots els que tinguin ganes de fer ús dels espais a posar-se en contacte amb els responsables del centre. «Nosaltres ja tenim un calendari d´activitats de les dues entitats de gent gran que dinamitzen el centre, però ara es podran complementar amb altres propostes que no necessàriament han d´anar destinades a la gent gran, i que també poden ser a porta tancada únicament per als membres de les entitats organitzadores», ha aclarit. L´únic requisit, diu, «és que tinguin un interès col·lectiu i que no tinguin ànim de lucre», perquè, segons la directora, «l´objectiu és donar vida al centre, però amb la voluntat d´oferir un servei a les persones».

De moment, el calendari del primer trimestre està farcit d´activitats organitzades directament pel casal, per l´Associació Tagast i les Aules de formació de la gent gran, però Iglesias espera que en els propers mesos es puguin introduir noves propostes que puguin interessar tant als usuaris i socis del casal cívic com també a altres veïns i entitats de la ciutat i comarca. Els dos únics serveis que continuaran sent d´ús exclusiu dels socis del casal són el de podologia i el de perruqueria. La resta (el de menjador, bar i l´ús de les instal·lacions) estarà obert a tota la població.