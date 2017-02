Berga obertes les matrícules dels cursos de català per a persones adultes

Des d'aquest dilluns a partir de les 4 i fins a les 6 de la tarda i el proper dilluns dia 13 dins la mateixa franja horària, ja es poden fer les inscripcions per participar als cursos de català per adults. També es podran fer inscripcions els dies 7,9 i 14 de febrer de les 11 del matí a la 1 del migdia. Es tracta de cursos presencials i cursos en línia semipresencials destinats a majors de 18 anys o a majors de 16 si no s´ha fet l´escolarització obligatòria a Catalunya, segons han informat fonts municipals.

Per inscriure´s a un curs cal acreditar el nivell mitjançant un certificat de coneixements reconegut o bé fent una prova de col·locació i el preu dels cursos varia segons el nivell, comptant amb entre un 70% i un 50% de reducció per a persones en situació d´atur, pensionistes o jubilades.

Per practicar la llengua fora de l´aula s´organitzen activitats complementàries de llengua i cultura.

L'objectiu del Consorci per a la Normalització Lingüística, l´Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà és oferir solucions formatives adequades per ajudar les persones que volen ampliar el seu coneixement de la llengua o incentivar-ne l´ús, ja sigui en l´àmbit social, personal o professional.

Per a més informació les persones interessades es poden adreçar al Servei Local de Català de Berga (carrer Voltes de Claris, 12, tel. 938 215 331 o berga@cpnl.cat), al Servei Comarcal de Català del Berguedà ­­(carrer Barcelona, 49, 3a, tel. 938 213 553 o bergueda@cpnl.cat) o visitar la web del CNL www.cpnl.cat/xarxa/cnlmontserrat/

Els certificats de nivell expedits pel CPNL són equivalents oficialment als certificats de la Direcció General de Política Lingüística i tenen correspondència amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència (MECR).