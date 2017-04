La participació al concurs de Patum s'estanca a la ratlla dels 40 cartells

El concurs de cartells anunciadors de la Patum no ressuscita i la baixa participació es manté. A més a més, la xifra de treballs presentats al certamen s'ha estancat els darrers anys. Sembla que la tendència iniciada fa tres edicions no té aturador i el nombre de dissenys que es presenten al certamen es manté a la ratlla dels 40.



Concretament, en aquesta 43a edició del concurs s'hi han presentat 39 treballs, una xifra gairebé idèntica a la de l'any passat, quan se'n van presentar 38, però lluny de la xifra que s'havia assolit fa vuit anys, amb 107 cartells presentats. Va ser aquell any, el 2009, la primera vegada que d'una selecció prèvia feta per un jurat qualificador els ciutadans van poder votar quin era el millor cartell per anunciar les festes del Corpus berguedà, i justament va ser l'any de màxima participació. Només un any abans, el 2008, s'hi havien presentat 67 treballs. Des del 2009, la xifra no ha parat de disminuir. El 2010 se'n van presentar 94; el 2013, 77; el 2014, 56 i el 2015, 40.



La regidora de Patum de l'Ajuntament de Berga, Mònica Garcia, ha explicat a Regió7 que després de diverses reunions celebrades amb dissenyadors, impressors i participants al certamen en algunes edicions, es considera que una de les principals causes d'aquesta baixa participació és la baixa dotació econòmica per al guanyador del premi, així com també el cost que tenia la impressió dels cartells per presentar-los al concurs. Garcia ha relatat que enguany s'ha optat per aplicar algunes mesures perquè aquesta despesa que tenen els autors dels dissenys sigui més baixa. «Vam reunir-nos amb experts i vam veure que les mides que es demanen pel cartell suposen haver d'utilitzar unes impressores específiques», ha dit. «És per això que hem decidit rebaixar lleugerament les dimensions dels cartells perquè el fet d'imprimir-lo no sigui un problema ni suposi una gran despesa per als que s'hi presenten», ha afegit. Tot i aquest canvi, però, la participació no ha augmentat.



Garcia ha explicat que damunt de la taula també hi ha hagut la proposta d'augmentar la dotació econòmica per al guanyador. «Nosaltres teníem el pressupost per poder ampliar el premi, però finalment es va descartar perquè entre els experts es va considerar que el fet de donar més diners únicament portaria dissenyadors de fora de Berga i comarca que es presenten a molts certàmens similars d'arreu del país, i no faria créixer la participació entre els berguedans», argumenta. De totes maneres, tampoc s'ha especificat, de moment, com es pot canviar aquesta situació, tot i que s'hi treballarà per a la propera edició.



Una de les novetats que s'han afegit en el procés de selecció dels cartells d'enguany ha estat la incorporació d'un jurat tècnic que ha valorat totes les obres presentades per comprovar que complissin totes les bases del concurs. «En anys anteriors, ens havíem trobat que algun cartell seleccionat pel jurat qualificador tenia algun incompliment de la normativa i ho hem volgut evitar fent aquesta tria prèvia», ha dit Garcia. «N'hi ha hagut uns quants que no les han complert i n'hem informat els autors perquè ho tinguin en compte en el futur», ha destacat.





Votacions obertes



De moment, des d'aquest diumenge, els berguedans poden votar quin és el seu cartell favorit d'entre els cinc que el jurat ha escollit. Estaran exposats a l'oficina de turisme de Berga fins al proper 23 d'abril. Com cada any, el cartell guanyador -també el de la Patum infantil- es donarà a conèixer abans de la sortida del Tabal, diumenge de l'Ascensió.