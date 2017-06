Berga viu una darrera Patum de lluïment del Corpus 2017 marcada de nou per la calor

Berga ha viscut (i suat) aquest migdia de diumenge la darrera Patum de lluïment d'enguany. Després de l'ofici religiós en què s'ha interpretat la Missa patumaire composada al seu dia pel músic Sergi Cuenca, les autoritats (menys els regidors del govern de la CUP que no assisteixen als oficis religiosos) han sortit del temple. Els membres del govern els esperaven fora. A les escales de l'església parroquial de Santa Eulàlia s'hi ha format l'habitual passadís amb membres de les diferents comparses i pel mig tots els representants del poble han anat caminant cap a l'edifici consistorial que està situat just davant del de l'església. Rere del maces Joan Segado, l'alcaldessa Montse Venturós i la resta de regidors del govern i de la corporació amb la comparseria.

Sota un sol de justícia i enmig d'una notable calorada (els músics com és habitual han gaudit de la protecció d'una vela) han començat els salts amb els turcs i cavallets. Malgrat que com va passar dijous la plaça no estava plena i hi havia espais de sobres, s'han produït les sembla que inevitable empentes perquè aconseguissin fer-se una rotllana. Després ha estat el torn de les 8 maces de lluïment que vestien les seves millors granotes, la màscara característica dels dimonis patumaires. Han dansat al so de la seva música amb elegància i coordinació. La plaça les ha aplaudit com també han fet amb la resta de les colles.

Després han continuat la resta de les comparses amb l'habitual solemnitat del ball de l'àliga, les melodies alegres dels nans i gegants. O les guites, la xica fent honor al seu sobrenom de boja exhibint el seu incansable impetu i tarannà indòmit malgrat el moltes hores de saltar que ja acumula saltant aquest Corpus.

Els tirabols han posat posat el punt i final a una Patum lluïda i molt i molt calorosa.