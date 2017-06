Quim Mas i Francesc Muxí es jubilen de la brigada municipal

Ahir va ser un dia emotiu per a Quim Mas. Després de 28 anys com a treballador de l'Ajuntament de Berga, li ha arribat l'hora de jubilar-se. Per retre un homenatge a qui ha estat responsable de la brigada municipal durant la darrera època, els treballadors de la casa consistorial van rebre'l a la sala de plens, de sorpresa, on el regidor Francesc Ribera va agrair-li la tasca feta durant tot aquest temps.

Més tard, amb tots els companys que van voler-lo acompanyar, van celebrar un dinar al restaurant La Cabana.

Aquesta festa de jubilació de Mas també va servir per acomiadar Francesc Muxí, membre de la brigada, que va jubilar-se fa un mes.