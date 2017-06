Inicien la campanya d'estiu de neteja de la riera de Merlès

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB) ha posat en marxa la campanya de neteja d'estiu de la riera de Merlès segons ha informat l'alcalde de Borredà Joan. Aquesta és una de les mesures per preservar aquest entorn natural inclosa dins del pla director de l'espai.

El diirgent borredanès ha explicat que "aquesta campanya, suposa una inversió propera als 10.000 euros, repartits en dos trams, de la riera. La banda nord que comprèn els termes municipals de Les Llosses i Borredà, s´ha contractat els serveis de la Fundació MAP del Ripollès. Ja la varen fer l´any passat, a plena satisfacció, i aquesta contractació suposar donar feina a personal d´aquesta Fundació, i una aportació a l´entorn dels 2.500 euros, per cada ajuntament ( Les Llosses i Borredà)". Pel que fa al "tram sud, el Consell Comarcal del Berguedà, l´ha encarregat al Grup Horitzó, amb un import a l´entorn dels 5.000 euros, i també suposa donar feina a personal d´aquesta fundació i alhora netejar el tram corresponent als municipis de La Quar, Lluçà, Santa Maria de Merlès i Puig-reig".

L'alcalde de Borredà Joan Roma ha informat que el dissabte 17 de juny "vaig fer la primera visita d´inspecció , en un ampli tram de la Riera de Merlès. El que va de l´Hostalet ( Les Llosses) fins el nucli de Santa Maria de Merlès. El resultat fou raonablement positiu, en el sentit de trobar gent conscienciada en les mesures empreses pel conjunt de municipis , i la voluntat de seguir les indicacions i obligacions aprovades en la Ordenança reguladora". HI ha afegit que "aquest any toca ser molt rigorosos en el compliment de la Ordenança vigent". En la seva inspecció sobre el terreny "he de destacar que en el tram inspeccionat, d´uns 120 vehicles aparcats, no n´hi havia cap en situació irregular. Caldrà comprovar si aquesta és la tònica en la propera visita que faré aquest proper cap de setmana, ja entrats en el mes de juliol, però a la vista de les converses tingudes amb alguns dels visitants, va quedar clar que estaven informats de les sancions existents. I sobretot, haurem d´estat atents a que cap entrada a casa de pagès, quedi bloquejada".