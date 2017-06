El Consell Comarcal impulsa un pla pilot de millora postural a les escoles amb alces pels alumnes de primària

El Berguedà impulsarà el proper curs escolar un projecte pioner d'alces als centres d'educació primària i d'educació especial de la comarca. Segons ha informat aquest dijous el Consell Comarcal del Berguedà "es tracta d´una iniciativa que sorgeix del Taller Coloma i de l´Associació Sala Puigverd i que pretén millorar la salut pels alumnes dels centres, a partir de l´educació per la cura d´un mateix".

A hores d'ara i a l'espera que l'Ajuntament de Berga digui quines escoles participaran d'aquest programa al municipi, el Consell preveu arribar a un total de 2.000 alumnes.

Fonts del Consel del Berguedà han explicat que s'estima que "un alumne està entre 400 i 800 hores de classe assegut durant el curs escolar i que gairebé un 15% dels alumnes no toquen mai de peus a terra, ja que taules i cadires tenen un format estàndard i cada alumne és diferent". L'objectiu d'aquest pla "és que l´alumne mateix descobreixi i modifiqui la seva postura gràcies a les alces reposapeus "sit up" que són regulables en amplada i alçada. Són uns elements plegables i autodidactes pels alumnes".

Es preveu que un tècnic de fisioterapeuta "assisteixi als centres per explicar-los les postures correctes a l´hora de seure i a partir d´aquí i gràcies a les alces l´alumne ho experimenta". Les mateixes fonts han indicat que la segona part del projecte "és la implicació de persones amb diversitat funcional vinculades a un taller ocupacional qui en treuen un benefici també. Per tancar el cercle, s´explica a tots els alumnes que gràcies a la seva col·laboració amb el projecte es destinen part dels diners perquè un nen o nena amb lesió neurològica se li paguen unitats de tractament per aprendre a caminar".

Les fonts esmentades han indicat que el projecte s´ha obert a totes les escoles de primària i d´educació especial del Berguedà. Està previst que compti amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona (50% del cost) , el Consell Comarcal del Berguedà (25% del cost) i, alhora, dels ajuntaments de la comarca, aquests n'assumeixen el 25% restant del cost.