El govern de la CUP redueix gairebé de 3 milions d'euros el deute de Berga

L'Ajuntament de Berga ha tancat l'exercici econòmic del 2016 amb una reducció del deute total de prop de 3 milions d'euros. Així ho va anunciar ahir el regidor de Planificació Pressupostària de la CUP, Francesc Ribera, en la presentació de la liquidació dels comptes de l'any passat. L'endeutament ha disminuït dels 17,2 milions d'euros als 14,3 en un any.

Ribera va valorar molt positivament la feina feta i va mostrar-se content dels resultats obtinguts: el consistori ha passat dels 17.250.055,34 euros de deute total del 2015 als 14.368.186,72 el 2016 (vegeu gràfic). Una reducció que, segons el regidor, es deu a «la pressió constant d'estalvi», a l'«esforç» per controlar totes les partides del pressupost i també al nou sistema de treball de tresoreria que s'ha aplicat des de l'entrada de la CUP al govern de la capital berguedana (vegeu desglossat).

«Són bones notícies per a l'ajuntament i per a la ciutat», assegurava. Tot i que té clar que hi ha feina per fer, creu que amb aquest canvi de tendència es pot «començar a solucionar una part del deute d'aquest ajuntament i, a la vegada, a sortir dels indicadors negatius que ens porten a tantes restriccions operatives».

Ribera va remarcar que l'exercici econòmic del 2016 és el primer que ha gestionat la CUP en la seva totalitat, després de l'entrada al govern el juny del 2015, i, a més, «el primer que mostra els resultats de la nova estratègia que vam plantejar durant els primers sis mesos de mandat», va afegir. «Amb una reducció del deute de prop d'un milió d'euros ja el 2015, ara sumem 3 milions més de disminució», va comptabilitzar.

Per al regidor de l'àrea econòmica, però, els resultats encara són més positius «si tenim en compte que els 18,2 milions que vam trobar de deute el 2015 portaven algunes motxilles: denúncies per interessos de demora i contenciosos que han acabat repercutint en l'exercici del 2016 amb un deute en diferit». Ribera feia referència a l'augment no planificat d'1.476.965 euros més. D'aquests, 359.137,48 euros amb relació a una sentència per interessos de demora; i 1.117.828,99 euros de l'assumpció del préstec d'Inbergatur amb l'Institut Català de Finances, que el consistori va haver d'assumir per poder desencallar la legalització del Conservatori de Música dels Pirineus. «A l'hora de la veritat, sobre el paper, d'un any a l'altre, hi ha una reducció de 3 milions, però pel mig hi ha un increment d'1,5 milions d'euros que encara milloren més el resultat», va destacar.

Ribera, amb el gràfic d'evolució del deute de l'Ajuntament de Berga en mà, destacava que «és un dels anys amb un millor resultat». Creu que l'exercici d'aquest 2017 també continuarà en la mateixa tendència, tot i que va reconèixer que «serà complicat repetir un any tan bo com el passat», ja que va detallar que el 2016 «per primera vegada hem pogut fet net d'algunes qüestions irregulars en els pressupostos que feia anys que s'havien d'endreçar». En aquesta línia, espera que «en poc temps es puguin redreçar aquests indicadors negatius que permetran tenir una gestió més àgil en el dia a dia que no ens permet el pla d'ajust a què el consistori es va haver d'acollir, ni tampoc les limitacions de la llei de racionalització, l'Arsal».