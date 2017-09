Berga estrena la seva oficina de serveis tributaris hereva de l'oficina liquidadora

Berga va estrenar ahir amb normalitat la seva oficina de serveis tributaris. Es tracta d´una oficina compartida que depèn de la de Manresa. Hi treballen dues persones i està ubicada en un espai cedit per la Diputació de Barcelona al carrer de la Gran Via, on hi ha la seu de l´Organisme Autònom de Gestió Tributària.

Fins ara Berga disposava d´una oficina liquidadora al local del Registre de la Propietat on treballaven 3 persones. Ara, la nova oficina dóna feina a 2 treballadors.

Les persones que van estrenar al servei ahir van ser derivades des del Registre, on fins ara hi havia l´oficina.