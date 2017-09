Montmajor mira cap al passat amb un mercat ple de tradició i un toc de bon humor

Una parella d'agents de la Guàrdia Civil aparta els visitants que passegen pels carrers de Montmajor perquè cedeixin el pas a un tractor que eixorda tothom. Mentrestant, una gitana intenta vendre calces a una pesseta, i el metge visita els transeünts que necessiten alguna consulta. No estem parlant d'una obra de ficció. És real. Totes aquestes escenes transcorrien, ahir al matí, al centre de Montmajor, durant la vint-i-dosena edició del Mercat i Tradició de Montmajor, la mostra tradicional del municipi que, com cada 11 de setembre, va omplir de visitants el poble.

Com és habitual, aquests personatges que recorden diversos perfils que existien a la vila a mitjan segle XX, posaven el toc d'humor al mercat d'artesania. A part de la policia que regulava el trànsit, la parella de la Guàrdia Civil, les gitanes o la infermera, tampoc no hi van faltar els pagesos que oferien els seus productes o les trementinaires, amb diverses herbes remeieres. Tot plegat, una colla de veïns disposats a fer passar una bona estona als visitants que ahir al matí, Diada de Catalunya, no es van perdre aquesta cita.

Tot i la celebració de diversos actes a la comarca, i també de la manifestació multitudinària a Barcelona, Montmajor va atraure nombroses persones que van aprofitar-ho per comprar productes entre les més de seixanta parades que ocupaven el nucli.

Un dels actes que van de bracet amb el Mercat i Tradició de Montmajor és la trobada de gegants. Des de primera hora, les colles convidades pel grup amfitrió van ambientar la vila. La festa va cloure al migdia amb un dinar popular al qual també van participar bona part dels membres d'aquestes colles geganteres.

Tal com es va iniciar fa uns anys, els organitzadors del Mercat i Tradició aprofiten el certamen per posar en valor antics oficis que s'han transformat o que han desaparegut. Enguany s'ha homenatjat els antics mercaders.