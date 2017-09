Montse Venturós: «Farem cas omís a les citacions perquè no estem fent res il·legal»

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós (CUP), ha assegurat en declaracions a l'ACN que no anirà a declarar davant de la Fiscalia, tal com ja ha avançat la direcció del partit en un comunicat. Venturós ha dit que els batlles de la CUP faran "cas omís" a les citacions del fiscal general de l'estat perquè "el dret a l'autodeterminació té tota la legitimitat democràtica i no estem fent res il·legal". L'alcaldessa de Berga creu que els batlles han d'estar "al costat del moment històric" que viu Catalunya i, per això, veu important que "obviem i desoïm qualsevol intervenció que pugui haver-hi per part de l'Estat". Venturós, que a finals del 2016 ja es va negar a anar a declarar davant del jutge per negar-se a treure l'estelada durant les campanyes electorals, ha explicat que els càrrecs de la CUP "sempre hem advocat per la pràctica desobedient perquè entenem que es correspon amb el moment històric que vivim".

Els alcaldes de la CUP ja han decidit no acatar els requeriments que els arribaran en les pròximes hores per anar a declarar davant de la Fiscalia en relació a la seva col·laboració amb el referèndum de l'1 d'octubre. És el cas de l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, que ha deixat clar que els batlles no volen participar "d'aquesta nova empresa judicial contra el poble català a través de les citacions cap als alcaldes o a través de la censura contra els mitjans de comunicació". Venturós ha dit que "cal una actuació unitària de tots els àmbits per intentar que no hi hagi un atac als drets fonamentals per part de l'estat espanyol".

Davant d'això, Venturós ha exposat que el dret a l'autodeterminació "té tota la legitimitat democràtica perquè és un dret reconegut internacionalment, inalienable i el volem posar en pràctica". "No estem fent res il·legal i els alcaldes considerem que, com a mínim, hem d'estar al costat del moment històric que viu el principat de Catalunya, ha reblat Venturós.

La batllessa ha dit que la CUP sempre ha advocat per la "pràctica desobedient" perquè considera que "érem incapaços de desbordar el marc del règim del '78 a través dels mecanismes legals de l'Estat". En aquest sentit, Venturós ha dit que el Parlament ja ha aprovat la Llei del referèndum i la Llei de transitorietat i "també s'han fet declaracions al Parlament dient clarament que el TC no és un òrgan que ens pugui representar". Per tot això, ha dit l'alcaldessa cupaire, "un cop ja hem arribat al final del procés entenem que hem d'actuar amb la màxima determinació que pugui haver-hi".