Guardiola tanca al públic la mina de petroli per despreniments de rocs

L'Ajuntament de Guardiola de Berguedà ha decidit tancar al públic, provisionalment, la mina de petroli de Riutort. La raó és el despreniment de rocs que hi ha hagut del sostre d'una galeria i una esquerda que també s'hi ha detectat, segons ha explicat a Regió7 Josep Lara, alcalde del municipi. Davant d'aquesta situació, el govern guardiolenc ha decidit tancar «per precaució» al públic aquest recurs turístic que des de l'any 2004 es pot visitar tot l'any. La mina de Riutort és considerada l'única mina de petroli visitable de Catalunya i de l'estat espanyol, i és un cas singular d'una explotació en galeria d'aquest hidrocarbur.

L'executiu guardiolenc vol saber què ha provocat l'ensulsiada i com ha d'actuar a la mina per tal de garantir que l'accés a aquest equipament turístic, el més visitat del municipi, es pugui fer amb totes les garanties de seguretat tal com s'ha fet fins ara. La mina fa deu dies que està tancada, tot i que fins ara no havia transcendit. El consistori guardiolenc ha penjat una breu nota al seu web que explica que està tancada fins a nou avís «per tasques de manteniment». La mateixa explicació que es dóna a la pàgina web específica d'aquest atractiu turístic.

L'alcalde guardiolenc, Josep Lara, ha explicat a Regió7 que «a final d'agost es va detectar una caiguda de pedres del sostre [d'una de les galeries de la mina] més grans del que és normal». El batlle fa referència a les petites pedretes que es poden desprendre però que entren dins de la normalitat. També es va detectar una esquerda. Josep Lara explica que per aquest motiu han decidit tancar la mina al públic i així evitar córrer riscos. El govern municipal s'ha posat en contacte amb l'Institut Cartrogràfic i Geològic de Catalunya per explicar-los-hi. Segons comenta Josep Lara, ara estan a l'espera que els tècnics d'aquesta institució facin una inspecció a l'interior de la mina «per determinar què hi passa». I que un cop disposin d'un diagnòstic facin propostes d'actuacions «per estar tranquils», ha indicat el batlle guardiolenc.

La mina de petroli de Riutort se sotmet a revisions i actuacions de manteniment de forma periòdica, segons ha explicat l'alcalde, Josep Lara. Ha informat que és l'empresa berguedana Osebe (nascuda després del procés de reconversió a causa del tancament de la mina de carbó de Fígols) qui hi du a terme les tasques de manteniment de forma ordinària. I fins ara mai no s'havia detectat un problema com l'actual.



Un recurs a l'alça



Des que va obrir al públic el juliol del 2004, l'evolució de visitants a la mina de petroli ha estat progressiva fins arribar al seu màxim històric el 2016 amb 4.672 visitants. Enguany, aquesta tendència s'ha mantingut fins al 31 d'agost, quan es va tancar. Fins aleshores s'havia registrat 4.457 visitants, segons fonts de Dinapat, l'empresa que té cura de les visites guiades a l'indret.

La mina de petroli de Riutort és oberta tot l'any. El mes d'agost obre cada dia. De fet, una gran part de les visites es concentren aquest mes. Del total de visitants que va tenir el 2016 (4.672 persones), 1.900 corresponen a aquest mes. La resta de mesos de l'any s'obre els caps de setmana. Fora d'aquests dies només s'obre per a visites concertades.

L'alcalde de Guardiola de Berguedà, Josep Lara, exposa que la mina «comença a ser un recurs bastant visitat» i ha destacat la «bona feina de difusió» feta per Dinapat