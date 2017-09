L'empresari Joan Barniol diu que no li han demanat si pot assumir el Tossalet

Una sentència judicial requeria l'Ajuntament de Berga perquè demanés a la societat Tossalet Berga SL que acredités la seva solvència econòmica i tècnica per assumir la gestió de les instal·lacions municipals El Tossalet. Passat el termini que el consistori tenia per fer-ho, Joan Barniol, empresari vinculat a aquesta societat, ha denunciat que el govern local no li ha fet arribar aquesta petició formalment.

En declaracions a Regió7, Barniol ha assegurat que el consistori li ha fet arribar a ell personalment aquesta petició. Tanmateix, exposa que «no sóc el representant legal de l'empresa» esmentada. Per tant, considera que la comunicació no s'ha fet en la deguda forma. D'aquesta manera ho ha fet saber als dirigents locals. «Els hem explicat que hi ha un defecte de forma».

La societat Tossalet Berga SL va interposar una demanda contra l'acord de ple del 5 de març del 2015 que no va autoritzar cedir la concessió del centre esportiu municipal Tossalet de mans de la Federació Catalana de Natació (FCN) a l'empresa esmentada. La decisió es va prendre sobre la base dels informes tècnics que els aspirants a subrogar la concessió no complien la solvència econòmica i tècnica requerida. L'empresa ho va recórrer. Aquest estiu i hi va haver una sentència que anul·la l'acord de ple tot i que no entra en el fons del tema. La sentència diu que el consistori havia de donar 15 dies a Tossalet de Berga SL per acreditar que té solvència per quedar-se la concessió.

L'Ajuntament de Berga, per la seva banda, ha recorregut la decisió judicial argumentant que al seu dia ja havia donat els 15 dies a la societat.

L'empresari Joan Barniol no ha volgut desvelar si Tossalet de Berga SL és solvent econòmicament i tècnicament per gestionar el Tossalet. «Quan ens ho demanin formalment ho contestarem».

Per la seva banda, el regidor que porta aquesta qüestió, Oriol Camps, ha declinat fer declaracions sobre aquest tema.