Berga suspèn el ple perquè no s'havien complert els terminis de convocatòria

L'Ajuntament de Berga va anunciar ahir al migdia que no podria celebrar-se el ple ordinari que es fa cada primer dijous de mes i tocava ahir. La raó és que no hi ha hagut temps de complir els terminis de 48 hores previstos legalment. El ple es va convocar dilluns. Dimarts va ser vaga general i no compta com a dia hàbil. Tampoc compten el dia de la convocatòria i el mateix dia del ple. Per tant, no es pot celebrar. Si ahir s'hagués fet el ple els acords que s'hi haguessin pres serien impugnables, va explicar a aquest diari el regidor Oriol Camps.

L'equip de govern de la CUP està estudiant celebrar aquesta sessió o bé el dimecres dia 11 o bé el dia 12 d'octubre, malgrat que el calendari laboral estatal preveu que aquesta darrera és una jornada festiva. Se celebra el dia de la Hispanitat. Camps ha matisat que «s'ha de valorar» el dia de celebració pensant que els actes i acords que es prenguin «tinguin seguretat jurídica». Els darrers anys, el govern berguedà de la CUP treballa el 12 d'octubre perquè considera que Catalunya no té res per celebrar.

El principal grup a l'oposició, el grup de CiU, considera que «se suposa que és per una qüestió tècnica», va dir el seu portaveu, Antoni Biarnés. Creu, però, que «és molt estricta la interpretació que es fa per arribar a aquesta conclusió». Amb tot assegura que «si ho diuen els juristes de la casa, els hem de fer confiança».

Per la seva banda el grup d'ERC troba «comprensible» aquesta situació atesa la precipitació dels esdeveniments viscuts al país arran de l'1-O que van conduir a la convocatòria de l'aturada de dimarts. Amb tot, ha lamentat que el govern convoqui els plens el màxim de tard que pot perquè aleshores no hi ha marge de maniobra si sorgeix qualsevol imprevist, segons ha dit la seva portaveu, Ermínia Altarriba. La portaveu republicana ha dit, però, que «trobo estrany que puguin passar aquestes coses» per la convocatòria d'un ple que cada mes es fa el primer dijous.

Per la seva banda, Rosalia Monroy, del grup municipal del PSC, va dir que la suspensió «és per un imprevist» i que per això «cal tenir paciència».



El que diu el ROM

Sobre la forma i els terminis en què s'ha de convocar un ple, el Reglament Orgànic Municipal (ROM) diu que «la convocatòria i l'ordre del dia de les sessions del ple podran integrar-se en un únic document, que haurà de ser subscrit per l'alcalde o alcaldessa i el secretari general de la corporació, com a òrgans responsables d'aprovar la convocatòria i l'ordre del dia i de notificar els actes municipals, respectivament. La convocatòria es notificarà amb dos dies hàbils d'antelació a la celebració de la sessió, no computant-se, a aquests efectes, els dies de notificació i de celebració del ple».