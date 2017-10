Borredà on governa el PSC, condemna l'acció policial de l'1-O a proposta de la CUP

El ple de Borredà va aprovar en un ple extraordinari celebrat dilluns a petició del grup de la CUP, una moció de condemna de la violència policial espanyola. A Borredà hi governa el PSC amb 4 regidors mentre que la CUP és a l'oposició amb 3

En un comunicat la CUP explica que «la moció, bàsicament ha estat un text redactat de l'AMI al que s'hi ha afegit un punt que feia referència als resultats aclaparadors a favor de la independència aconseguits al municipi de Borredà». La moció «demanava la declaració explícita de condemna d'aquesta violència, el suport als ferits, la retirada immediata de les forces policials de l'Estat Espanyol, la valoració de l'actitud cívica i exemplar exercida per la ciutadania catalana, la petició de mediació internacional i l'acord d'acceptar a nivell municipal el que decideixin les institucions catalanes, Govern i Parlament. A més s'instava l'alcalde i la resta de regidors a tenir en compte, en les seves actuacions, els resultats molt majoritaris a favor del si expressats pel poble de Borredà».

Fonts de la CUP van indicar «després d'un debat en el que l'alcalde ha valorat el text com 'una argumentació ben fonamentada, ponderada i justa' evidenciant el seu acord total amb el 5 primers punts i demanant que pogués abstenir-se en els dos darrers, ha estat aprovada íntegrament amb 5 vots favorables i 2 abstencions (la de l'alcalde i una regidora) en els dos darrers punts».

Segons el comunicat de la CUP, en el debat l'alcalde Joan Roma va expressar que està totalment en contra de l'actuació de la policia el dia 1 d'octubre «per la brutalitat que es va exercir però, sobretot, per l'estupidesa de qui va donar l'ordre». Toni Chueca, de la CUP, «li va demanar que mostri públicament en els seus escrits el seu rebuig de la violència, cosa que recull, de ben segur, l'opinió de la ciutadania»

El rebuig públic de l'alcalde

L'alcalde Joan Roma va fer públic el seu rebuig a l'acció policial de l'1-O de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional al seu blog. « Rebutjo plena i contundentment l'actuació brutal de la Guàrdia Civil i Policia Nacional, en alguns indrets de Catalunya. No la podem generalitzar en tots els llocs, perquè he pogut veure el mapa d'intervencions, i en alguns casos va tenir un comportament adequat, i en altres va ser totalment inacceptable. I lamento els ferits, que varen patir aquestes intervencions, i em solidaritzo amb ells» assegura al seu blog personal el veterà polític socialista.

Hi afegeix que «aquests intervencions desproporcionades i brutals, varen produir uns efectes devastadors sobre la legitimitat dels cossos de seguretat. Varen demostrar falta de preparació, coordinació i proporcionalitat. D'aquí la immensa estupidesa d'aquesta decisió. I d'aquí que quedi clara, la nul·la competència de saber maniobrar i actuar, amb intel·ligència, del govern del PP» assegura l'alcalde de Borredà.

En un escrit titulat «Una brutal estupidesa», Joan Roma analitza la repressió policial i el seu posicionament polític al voltant de la independència de Catalunya que rebutja. I fa una crida al «seny» i la «prudència» que «el moment requereix»

Aquest és el text íntegre:

Una brutal estupidesa

Ahir, dilluns dia 9 d'octubre, varem celebrar un Ple extraordinari i urgent, a petició del Grup Municipal de la CUP, a Borredà. La petició s'havia fet el divendres matí, i vaig considerar convocar-lo el més aviat possible per a tractar els temes plantejats: la presentació, debat i votació d'una Moció, de set punts en contra de l'actuació policial del 1-O, i un debat sobre els resultats a Borredà.

En el transcurs del debat, es varen posar de manifest les lògiques discrepàncies entre els dos grups del Consistori, si bé, coincidint en la gravetat de la situació que viu Catalunya, i amb ella tot Espanya. També es considerà que la meva implicació, a nivell municipal, i nacional, podia no estar en plena consonància amb els resultats obtinguts per l'independentisme, en el poble.

Es cert. La meva posició constitucionalista, topa amb el procés, i no sóc partidari de la independència, per diversos motius. El primer, es correspon amb la meva militància socialista que, per definició, és internacionalista. No veig possible, però, tampoc desitjable la independència, en un món, cada vegada més global i interdependent, on la pertinença a la UE, és la única via per fer front a les altres grans potències mundials.

En segon lloc, el trencament de l'Estat, suposa el trencament intern del país, com s'ha pogut constatar en totes les eleccions al Parlament de Catalunya, o fins i tot en les consultes del 9 N, i la de l'1-O. Estem davant, forces molt igualades, que no permeten a cap de les dues parts, prendre una via, sense posar en perill la convivència interna.

Després hi ha altres raons, de caràcter econòmic, social, cultural, etc, quedant clar, al meu entendre que no hi ha prou recolzament social intern, ni conjuntura internacional per donar el pas cap a la declaració d'independència. I en el cas de fer-ho, es posen en marxa uns mecanismes constitucionals, molt difícils d'aturar.

Dit això, la moció, contenia un clar rebuig a l'actuació policial del dia 1-O, i el grup de la CUP considerà que no m'havia manifestat prou contundentment. Ho vaig fer ahir, i ho faig avui, en aquesta Tribuna. Rebutjo plena i contundentment l'actuació brutal de la Guàrdia Civil i Policia Nacional, en alguns indrets de Catalunya. No la podem generalitzar en tots els llocs, perquè he pogut veure el mapa d'intervencions, i en alguns casos va tenir un comportament adequat, i en altres va ser totalment inacceptable. I lamento els ferits, que varen patir aquestes intervencions, i em solidaritzo amb ells.

Vull també, explicar alguns detalls molt poc coneguts, de la missió mediadora del PSC, abans i durant les votacions del 1-O. Alts dirigents del partit, havien fet arribar la proposta que la policia actués, fins el dissabte a la nit, però no, el diumenge. S'havia aconseguit ja que el referèndum no fos homologable ni acceptat a nivell internacional, i per tant, el més prudent era deixar votar, com s'havia fet el 9N.

S'esperava, doncs, una jornada de participació, tranquil·la i similar a l'anterior, però les imatges de gent votant, contràriament al que havia dit el president Rajoy, va enervar el Ministre de l'Interior que devia voler guanyar punts, i va ordenar la sortida de la Guàrdia Civil i Policia Nacional, a la vista de la falta d'intervenció dels Mossos d'Esquadra. La resta, ja és vista i coneguda. Però, podia haver estat pitjor, sinó hi hagués hagut la intervenció directa d'alguns alcaldes i alcaldesses de grans ciutats, que varen reclamar el retorn dels cossos de seguretat a les casernes, evitant mals majors.

Aquests intervencions desproporcionades i brutals, varen produir uns efectes devastadors sobre la legitimitat dels cossos de seguretat. Varen demostrar falta de preparació, coordinació i proporcionalitat. D'aquí la immensa estupidesa d'aquesta decisió. I d'aquí que quedi clara, la nul·la competència de saber maniobrar i actuar, amb intel·ligència, del govern del PP.

Però, una vegada més, vull separar clarament el que és l'Estat, i el que és el govern de l'Estat. I si el govern central està conformat per una colla de persones mediocres i amb ben poc sentit d'estat, no menys preocupant és la composició i actuació del govern de la Generalitat, amb decisions que posen en perill, no solament la convivència diària de tots els catalans, sinó també la de les nostres institucions històriques.

Els dies 6 i 7 de setembre passaran a la història, com els dies en que els propis partits de govern, varen trencar la nostra legalitat. I si avui es proclama la independència, posaran en perill les nostres institucions. Davant, aquests fets, vaig deixar clar que , tot i tenir en compte els resultats de la votació a Borredà, com alcalde, em mantindré fidel al jurament que vaig fer a l'assumir el càrrec d'alcalde. Vaig jurar fidelitat a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. No cometré perjuri, i demano a tothom respecte i sotmetiment, a la legalitat vigent.

Per últim, vaig deixar clara la llibertat de vot de l'equip de govern municipal, en un tema com aquest. I la votació va concloure amb 5 vots a favor de tots els 7 punts de la Moció, i dos vots particulars , els quals donaven suport als primers 5 punts de la Moció i s'abstenien , en els dos darrers ( el 6 i el 7). Considero que la Moció era ben plantejada , ben fonamentada, i degudament defensada pels tres membres del grup de la CUP.

Acabo, demanant i confiant en que els propers dies, no aportin més incertesa a la situació que viu el país. I esperant, siguin convocades eleccions al Parlament de Catalunya, com a via més adequada, per donar sortida a un punt de no retorn, si el govern i el Parlament, decideixen emprendre la via de la independència. La situació és tensa i delicada. Aportem-hi tots el grau de seny i prudència, que el moment requereix.