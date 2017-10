Proposta perquè el rebut domèstic de les deixalles de cara al 2018 quedi congelat

El rebut domèstic de les deixalles no s'apujarà l'any 2018. Aquesta és la proposta que vol fer el govern del Consell als alcaldes i també al ple de l'ens aquest divendres. Així, el rebut quedaria en els 113,90 euros anuals que han pagat els berguedans aquest 2017, segons ha explicat el conseller comarcal de Medi Ambient, Xavier Francàs. El 2018 serà l'any que el Consell preveu aplicar el nou model de gestió de les deixalles a la comarca.

Tant la proposta del preu de les deixalles com la de fer un centre de neteja i desinfecció de camions de transport d'animals al Berguedà s'havien d'haver debatut en el Consell d'Alcaldes de la comarca que s'havia convocat per a ahir a la tarda al monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà. I aprovar a posteriori en un ple del Consell previst per a les 8 del vespre d'ahir. Tanmateix, tant el Consell d'Alcaldes com la sessió plenària de l'ens comarcal es van ajornar fins divendres a causa del moment polític que viu el país.