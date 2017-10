L'autor de l'obra explica que es tracta de la «simplificació d'una persona portant una fia-faia»

Ernest Altés signa l'escultura que s'instal·larà a Sant Julià de Cerdanyola. L'artista ha realitzat diversos encàrrecs per a espais públics arreu del territori al llarg de la seva trajectòria, tot i que l'encàrrec de Sant Julià de Cerdanyola, li fa especial il·lusió, ha confessat, «per l'interès dels veïns». Considera que «no és habitual que un poble petit, com el cas de Sant Julià, s'impliqui en una iniciativa cultural com aquesta».

Segons va detallar Altés, l'obra simbolitza una persona portant una fia-faia. Estarà protagonitzada per una gran estructura, que es preveu que pugui ser de pedra calcària, de prop de 3 metres d'alçada, i d'on sortirà una reproducció d'acer inoxidable enfosquit d'una fia-faia. A més a més, tindrà detalls vermells que simularan el foc que crema les branques. Ahir es va presentar en públic l'esbós de l'escultura entre els veïns. L'obra està previst que s'instal·li a l'entrada del poble.