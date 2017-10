Berga acull demà i divendres les Jornades de Divulgació Pediàtrica del Berguedà

L'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga acollirà demà i divendres una nova edició de les Jornades de Divulgació Pediàtrica del Berguedà, «un esdeveniment que any rere any reuneix professionals de la salut, mestres, educadors i famílies al voltant de diferents temes relacionats amb la salut dels infants». Es tracta de dos dies de xerrades i tallers pràctics. En la 28a edició, les jornades canvien d'ubicació i es traslladen del Pavelló de Suècia, on s'havien fet fins ara, a la sala d'actes de la primera planta del centre sanitari berguedà, a la carretera de Ribes.

Les famílies d'acollida, l'oftalmologia o les addicions en els adolescents són alguns dels temes que es tractaran al llarg de les jornades d'enguany, que a més ofereixen uns tallers de primers auxilis on s'aprendrà a actuar davant de qualsevol tipus d'accident o emergència.

Les inscripcions per participar en les jornades es poden fer al web www.hsb.cat.