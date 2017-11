La situació política alenteix el procés per traspassar la gestió de l'hospital de Berga

La convulsa situació política de Catalunya i la intervenció del Govern mitjançant l'aplicació de l'article 155 ha fet alentir el procés per fer efectiu el traspàs de la gestió de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga a la Generalitat. Tot i que era previst que a partir del setembre es constituís la comissió tècnica que havia d'iniciar els treballs per endegar la tramitació de l'operació, a hores d'ara no s'ha fet. I no hi ha cap previsió del calendari per fer-ho. El compromís adquirit en el seu dia és que el traspàs de la gestió es pugui fer fins al juliol del 2018

«No s'ha mogut absolutament res». Així ho admès a Regió7 Montse Venturós, l'alcaldessa de Berga. La dirigent berguedana espera saber en quina situació concreta queden les gerències territorial dels diferents departaments de la Generalitat, en aquest cas de Salut. Aquesta qüestió es va treballar estretament amb professionals de la gerència territorial de la Catalunya Central, colze a colze amb Marta Chandre i David Elvira, ha exposat l'alcaldessa.

La comissió de traspàs de la gestió del centre sanitari berguedà ha d'estar integrada pel representants del consistori, del patronat de l'hospital i de la Generalitat. La seva feina és concretar com es durà a terme aquest procés. A hores d'ara ja s'hauria d'haver creat i haver començat a treballar. Amb tot, l'alcaldessa berguedana ha assegurat que «si ho fem bé en dos o tres mesos ho tindrem llest. Anem tard però hi haurà temps», ha manifestat. El Govern català té temps fins al juliol del 2018 per assumir la gestió segons l'acord aprovat. «Lluitaré fins que es faci efectiu», ha declarat Montse Venturós. «Si la Generalitat va veure la necessitat de fer-ho, ho treballarem perquè així sigui fins a aconseguir-ho». I malgrat la situació política actual, l'alcaldessa de Berga ha dit que «confio que anirà endavant sí o sí. Només una negativa de la Generalitat a fer-ho ho podria tirar enrere», ha assegurat.

El 31 de juliol d'enguany, l'aleshores conseller de Salut, Toni Comín, va anunciar als treballadors de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé que el centre sanitari de referència d'aquest territori deixaria de ser gestionat per l'Ajuntament de Berga i passaria a ser-ho per la Generalitat a partir de l'any 2018. Amb aquell anunci àmpliament celebrat per treballadors i partits polítics s'aclaria la incògnita sobre el model de governança del centre i les conseqüències que podia tenir sobre la seva viabiliat futura.

Aleshores es va anunciar que aquesta operació es faria a través d'una empresa pública del CatSalut, la nova Salut Catalunya Central, que era previst crear en el termini màxim d'un any.

Tot el que des del setembre ha esdevingut lentitud va anar amb una velocitat trepidant a l'estiu. En cinc dies es va fer l'anunci del traspàs de la gestió del centre a la Generalitat, una notícia que va ser rebuda amb aplaudiments (literals) pels treballadors del centre, es va fer l'aprovació del protocol esmentat per part del ple i també del patronat municipal del Sant Bernabé, organisme que el gestiona des del 1981 i la signatura institucional entre l'alcaldessa Montse Venturós i el conseller Antoni Comín. Ha quedat pendent la creació d'una comissió de traspàs de la gestió. Per la seva banda, fonts del departament de Salut no han respost la petició de Regió7 per saber quan es farà la comissió.

Una altra de les qüestiones que ha quedat postergades sine die és el repartiment d'un fullet a les llars dels berguedans per explicar-los el canvi de titularitat en la gestió del centre. L'alcaldessa Montse Venturós ha explicat que el govern tenia previst enviar al domicili dels veïns de la ciutat un fullet informatiu sobre la història del centre sanitari berguedà, com es gestiona i el perquè de la necessitat de canviar la fórmula.

Tanmateix, el consistori avança en un altre front: fer uns nous estatuts del patronat municipal de l'hospital, una figura que per al centre sanitari no és adequada però que «ens farà falta per a la residència» Sant Bernabé, que continuarà gestionant l'Ajuntament.