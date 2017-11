Els esdeveniments i el moment polític del país fan posposar la Patum extra per celebrar la República

De moment no hi haurà Patum extraordinària per celebrar la proclamació de la República catalana. Els esdeveniments dels darrers dies i la situació política que viu el país, amb consellers i representants d'entitats civils a la presó, han fet que els membres del Patronat de la Patum hagin decidit postposar la celebració dels salts de Patum extraordinaris per a la celebració de la proclamació de la República catalana.

Així es va acordar en la darrera reunió de l'organisme, celebrada divendres. Els seus membres van considerar necessari deixar sobre la taula aquesta proposta que es va presentar a la reunió del Patronat del setembre, atès el complex moment polític que viu el país i amb les eleccions del 21 de desembre a la vista. El setembre passat es va acordar per majoria que, «en funció dels resultats del referèndum i atesos els esdeveniments posteriors», es pogués convocar un Patronat extraordinari per tal d'elevar al ple municipal la proposta de celebrar una Patum extraordinària. Aquesta proposta ja s'havia fet pública al principi de setembre a través del cap de colla de la guita xica, Eloi Martínez, que va presentar una petició formal al consistori berguedà amb la sol·licitud en nom de tots els integrants de la comparsa.