Avià dóna suport a una ONG que promou accions socials al Senegal

ARXIU PARTICULAR

Membres de l´ONG ARXIU PARTICULAR

L'Ajuntament d'Avià ha signat un conveni amb l'ONG Fassulo, creada per immigrants del Senegal, amb la voluntat d´implicar-se i donar suport al nou projecte que aquesta associació està portant a terme al Senegal, i que pretén fer avançar el desenvolupament comunitari, en aquest cas, amb la instal·lació d´energies renovables als edificis públics com escoles o hospitals. El consistori avianès ha donat 5.000 euros a l'ONG per desenvolupar els seus projectes.

El municipi ha acollit recentment una xerrada amb el politòleg i fundador de l'entitat Saiba Bayo per explicar als veïns del poble el projecte que aquesta ONG està desenvolupament a la regió de Tambacounda, a l'est del Senegal. De fet, Fassulo porta 10 anys promovent iniciatives en zones rurals de la regió, entre les quals un centre d'atenció primària, un centre de processament de cereals i el desenvolupament d'una campanya d'escolarització de nenes. Ara, a més, està posant en marxa una xarxa de cooperatives agrícoles rurals que aportin valor afegit en l'ús de l'energia solar fotovoltaica, amb la finalitat de promoure el desenvolupament local sostenible.Segons el fundador de Fassulo, la dinamització del sector agrícola pot permetre un increment de les rendes per càpita, l´augment del poder adquisitiu, la diversificació de la producció i de les oportunitats de consum de la població rural.

A més a més, el projecte es basa en l´apoderament femení, fixant a les dones de les zones rurals com a motor de canvi i de progrés dins de la seva comunitat i estructura familiar. Fassulo pretén reforçar la formació de les dones en la gestió d´activitats empresarials i el recolzament a les seves pròpies organitzacions, enfortint així el paper de la dona a l´hora de la presa de decisions, a nivell familiar i comunitari.

Per altra banda, amb aquest projecte Fassulo també implica els ens públics en l'acompanyament i l'electrificació dels edificis públics, com ara hospitals i escoles amb ús d'energies renovables. Un fet, segons han assegurat fonts el consistori avianès, que està estretament relacionat amb les polítiques d'energies renovables que està portant a terme també al poble berguedà i que, per tant mereix el suport municipal.