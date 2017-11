Berga s'acomiada de l'estimat Casalets

L'església parroquial de Santa Eulàlia de Berga va acollir, ahir la migdia, el funeral per Josep Maria Casals Montañà, el Casalets, mort a l'edat de 92 anys. Casals va rebre el primer premi a la Cultura Popular de Berga, que va crear el consistori berguedà l'any 1981. Va ser estimat per la seva bonhomia i popular per la seva implicació en nombroses entitats berguedanes: el Club d'Escacs, la Colla Sardanista Cim d'Estela, l'Agrupació Teatral La Farsa o el Patronat, la Penya Boletaire, els clubs d'handbol, futbol i bàsquet, els Amics del Romànic, el Casal de la Gent Gran, i en festes com la dels Elois o la Patum. També va maquillar els Reis a les cavalcades.

Josep Maria Casals també era conegut també per la seva faceta de caçaautògrafs. Al llarg de la seva vida en va aplegar més de 4.000. A la seva col·lecció hi figuren estrelles com el cineasta Orson Welles, que va sojornar a Berga quan rodava Campanades a mitjanit a Cardona, l'actriu Ava Gadner i personatges més propers com el que va ser bisbe de Solsona Antoni Deig o l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, entre una llarga llista de noms. En aquest compendi de rúbriques no només hi figuraven personatges coneguts o populars sinó també ciutadans anònims a qui el Casalets no dubtava a demanar la seva signatura.

La seva singular col·lecció de signatures es preserva a l'Arxiu Històric de la ciutat, al Pavelló de Suècia. Al seu dia ja en va fer exposicions, així com també de les seves col·leccions de cartells i programes de festes o activitats esportives. El Casalets també va donar a l'Arxiu de la ciutat més de 7.000 negatius de fotografies de temàtica berguedana que va fer ell mateix, per exemple, les de la visita del dictador Franco a Berga el 1966, entre d'altres.

La missa va estar oficiada pel rector de Berga, Marc Majà, que va destacar el paper de Josep Maria Casals com a dinamitzador de la vida associativa de Berga i la seva implicació en nombroses activitats així com el seu tarannà senzill i afable, també el va recordar com un fidel de la parròquia. Hi van assistir familiars, amics i representants de les entitats a les quals havia estat vinculat, Jaume Farguell, alcalde de la ciutat quan va rebre el premi a la Cultura Popular, que el consistori va concedir el 1981 per primer cop.

A la tarda, en l'acte de lliurament dels premis Climent Forner, que reconeixen l'esforç dels nous vinguts per aprendre el català com a llengua de cohesió, l'exbatlle Farguell va proposar un minut de silenci en record del Casalets, que el públic va fer dempeus.