Berga fa créixer la Fira de la Xocolata i la Ratafia a nous espais i amb més actes

Berga torna a confiar en el binomi xocolata i ratafia per dinamitzar el teixit comercial. La segona edició d'aquesta mostra, que se celebrarà els dies 24 i 25 de novembre a la capital berguedana, ocuparà nous espais del nucli urbà i creix en nombre d'actes. La mostra l'organitza l'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Berga, el Casal Panxo i Berga Comercial. S'emmarca en el Mercat de Tardor de la ciutat.

Enguany, l'aposta passa per fer créixer la mostra «estenent l'espai firal a altres eixos comercials de la ciutat», han indicat fonts municipals, com el carrer Major, la plaça de Sant Joan i el passeig de la Indústria, i «ampliant el nombre d'activitats programades». Els organitzadors han volgut que el certamen arribi a diferents espais del nucli. Així, la quinzena d'estands d'exposició i venda de productes s'ubicaran al carrer del Roser però hi haurà activitats paral·leles a altres punts de la ciutat.

Els actes de la Fira de la Xocolata i de la Ratafia començaran el divendres 24 de novembre, amb un tast de ratafia de Destil·leries Vila en commemoració del centenari del naixement de l'establiment. La degustació del licor es realitzarà a 2/4 de 8 del vespre al local comercial de la destil·leria, situada a la Ronda de Queralt, 6. El gros dels actes es concentren el dissabte 25 de novembre. Al car-rer del Roser s'aplegaran vuit productors xocolaters, sis destil·leries, una llibreria i un centre d'estètica que realitzarà demostracions de xocolateràpia. L'espai firal del carrer del Roser romandrà obert des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. Hi haurà un espai gastronòmic.

D'altra banda, a la plaça dels Països Catalans hi haurà una vela d'activitats infantils per tal que la quitxalla pugui realitzar tallers i jocs, a càrrec de Cassie-Jo Sims i de l'entitat Colònies a Borredà. A més, també s'oferirà un tast de cacau de comerç just i un recital de poesia i un tast sensitiu de xocolata amb Alternativa 3 i Cacau Pastisseria d'Olot. La mostra acull també el vuitè concurs de ratafies que organitza el Casal Panxo. Enguany s'espera superar la xifra de mig centenar de ratafies.

Una de les novetats d'aquest any serà un espectacle teatral de carrer. Els membres de l'Agrupació Teatral La Farsa de Berga recorreran el carrer Major oferint una petita representació que inclourà una degustació de bombons i altres productes elaborats per establiments locals. També hi haurà una audició de sardanes de Santa Cecília amb l'Escola Municipal de Música.

Al vespre, les activitats es traslladaran al passeig de la Indústria, que acollirà una xerrada sobre alimentació saludable i per conèixer els valors nutritius que aporten els productes de la fira. Els comerciants de la zona oferiran un sopar popular elaborat amb productes de proximitat. Els tiquets costen 10 euros.