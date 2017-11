Joves berguedanes estudien la relació entre dones i ciència en un projecte europeu

Encara és d'hora per tenir unes conclusions clares. És per això que les joves estudiants berguedanes que formen part del projecte europeu Erasmus+ ScienceGirls continuen fent el treball de camp per poder compartir els resultats amb la resta de noies de la resta de països participants a final de curs. Fa poc més d'un any que el projecte va començar a caminar, a Catalunya a través de l'Exploratori de Recursos de la Natura-UPC, amb la participació d'una desena d'estudiants de tercer d'ESO de l'institut Guillem de Berguedà.

L'objectiu és clar: descobrir per què les noies abandonen durant l'adolescència l'opció de dedicar-se a la ciència i a la tecnologia. Per fer-ho, les estudiants berguedanes estan realitzant enquestes i entrevistes al territori per analitzar el paper de les dones en l'àmbit científic i tecnològic. Alba Ballarà, Laura Baraut, Blanca Corominas, Núria Cunill, Judith Devers, Judit Gonfaus, Tània Troya i Núria Vancell estan realitzant el camp de treball a Catalunya, mentre que una setantena de noies més estan fent la mateixa tasca a Anglaterra, Itàlia, Romania, Eslovènia, Lituània, Grècia i Turquia. Al llarg d'aquests dos cursos ja s'estan realitzant trobades per posar en comú els primers resultats i per pactar els procediments a seguir, i justament Berga serà la ciutat que acollirà la primera trobada entre les vuitanta estudiants del projecte a final de febrer. Serà durant aquesta trobada que es posarà en comú tot el que s'ha treballat.

Activitats i trobades

Fins ara, s'ha fet molta feina, tal com ha explicat la codirectora de l'Exploratori dels Recursos de la Natura, Dolors Grau. En els darrers mesos ja s'han fet tres trobades (a Anglaterra, Grècia i Eslovènia) en les quals ha participat una representació de les noies de cada país participant. Paral·lelament, en el cas del Berguedà, s'han realitzat diverses activitats, com per exemple una taula rodona amb la participació de dones de diferents àmbits del món de la ciència, o la participació a la Fira Youth Mobile, dins del Barcelona Mobile Congress, on van organitzar algunes activitats.

També al llarg d'aquests dos cursos estan realitzant enquestes i entrevistes a diferents dones científiques. Una oportunitat va ser durant la jornada Noies Enginyeres a la UPC de Manresa, quan van parlar amb professores, investigadores i la directora, i també amb exestudiants que ara es troben dins del món professional.

Una oportunitat

Aquest diari ha conversat amb algunes de les alumnes de l'institut de Berga implicades en el projecte i han valorat molt positivament l'oportunitat de participar-hi. Consideren que és enriquidor poder copsar la realitat de les dones en el camp de la ciència. Precisament, aquest novembre han iniciat una nova fase del programa que inclou la visita a empreses del Berguedà per establir contactes amb dones i veure quin és el seu paper i funció. «Potser fins ara el treball havia estat més a nivell teòric i ara entrem en casos reals i pràctics», han concretat els professors Miquel Sabata i Maribel Jódar, coordinadors de l'ScienceGirls a l'institut berguedà.

Joves i professors es troben un dia la setmana per treballar en els temes del projecte, elaborar i valorar qüestionaris i preparar els materials que comparteixen amb les companyes de la resta de països implicats.

Potenciar vocacions científiques

El projecte ScienceGirls busca potenciar les vocacions científiques entre les dones i alhora trencar estereotips dels entorns acadèmics i familiars en aquest àmbit. «No es tracta d'animar les noies a fer ciència, sinó de no desanimar les que en volen fer», explicava la codirectora de l'Exploratori de la Natura, Dolors Grau, en la presentació del projecte en públic. La prova pilot del programa també vol aconseguir més resultats per detectar per què les dones abandonen la decisió de fer ciències de joves, de manera més prematura que els homes.