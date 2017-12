El reciclatge d'oli utilitzat beneficia les entitats socials de la comarca

Per l´esquerra, Marta Freixa, Xavier Francàs i Jordi Garcia amb el taló

L'empresa Containers del Berguedà ha fet un donatiu econòmic al Grup Horitzó. Aquest lliurament s'emmarca dins de les activitats de responsabilitat social corporativa d'aquesta firma i en la feina de reciclatge d'oli usat a la comarca.

A final del 2013, quan es van instal·lar els contenidors de reciclatge d'oli usat, l'acord preveia que un 0,7% dels beneficis que se n'obtinguessin es destinarien a una entitat social que triaria el Consell del Berguedà. La realitat, però, és que el reciclatge d'oli usat no genera beneficis. Tanmateix l'empresa ha volgut fer un donatiu (la quantiat del qual ha preferit no fer pública) per mantenir el compromís adoptat al seu dia, segons Containers del Berguedà.

Per la seva banda, fonts del Grup Horitzó han agraït el donatiu esmentat i han informat que els diners rebuts es destinaran «a a tapar forats».

El Berguedà va iniciar la recollida d'olis usats el novembre del 2013. Hi ha col·locats 45 contenidors a diferents municipis. El 2014 es van recollir 10.946 quilos d'oli, mentre que el 2015 la quantitat va ser de 12.035 quilos i el 2016 fou d'11.107 quilos.