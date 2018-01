La Corrida estrenarà el seu monument amb un espectacle de volteig cosac

La Corrida que se celebrarà el tercer cap de setmana de gener, estrenarà el seu monument amb un espectacle de volteig cosac el dissabte 20 de gener a la 1 del migdia. Així ho han explicat aquest dijous els responsables de la comissió que organitza la festa.

Tal i com ja va informar aquets diari l'escultòric s'ha erigit a la rotonda situada entre el passeig de la Riera de la Sala i el passeig de la Via, dins del nucli urbà, una construcció que és una al·legoria de la celebració obra del pintor local Àngel Asensio, que va guanyar el concurs d'idees amb el projecte anomenta «Joc de les cintes».

El conjunt escultòric consta de la siuleta del cap d'un cavall elaborat amb acer patinable perquè tingui l'aspecte rovellat característic d'aquest material. Els cavalls són l'element central de la festa de la Corrida, que obté el nom de les curses de cavalls que es duen a terme al municipi durant la celebració.

Un altre dels moments clau d'aquesta celebració és el popular joc de les cintes. Durant la cercavila de cavalleries i xarrets que es fa el tercer diumenge de gener al migdia pel centre del nucliu urbà, els genets han d'encertar amb una punxó algun dels cèrcols de les nombroses cintes que estan penjades a una alçada determinada, al carrer Llobregat, davant del cafè que du el mateix nom. Per recordar aquest joc, l'element escultòric de la rotonda inclou unes barres fetes d'acer i de diferents colors.

Albert Altarriba ha explicat que l'estrena d'aquets element serà un dels principals novetats de la festa. Per Altarriba el conjunt escultòric servirà per donar a conèixer la celebració. I per celebrar-ho s'ha programat aquest espectacle d'acrobàcies damunt de cavalls en moviment.

Tallers divulgatius

Altres novetats de la festa són tallers divulgatius per explicar com es prepara un cavall i com s'ensella, un altre dedicat als carruatges i els diferents tipus de carros. D'altra banda, enguany s'ha susbtituit l'àpat de la cuina del porc que es feia divendres i en el seu lloc es farà un taller de cuina del por per a la canalla el dilluns 22 aprofitant que és festa local a cura de la cuinera local Clàudia Escudé. L'organització es replantejarà el sopar de la cuina del porc per donar-li un nnou enfocament de cara el 2019.

Una altra de les novetats és que es recupera el ball tradicional que es feia antany adreçat al públic sènior. Tindrà lloc diumnege al pavelló segons ha explicat el vicepresident de la comissió de la Corrida Ernest Parcerissa.

Per la seva banda, la regidora Alba Santamaria ha explicat que enguany l'encarregada de lliurar els estandars als banderers serà la fins ara ara diputada Anna Simó. Santamaria ha informat que el pressupost de la festa principal del poble se situa "com cada any" entre els 30.000 i els 35.000 euros.

Per la seva banda, Anna Bagués membre de l'associació de La Corrida ha agraït a les 150 emporeses qu eneguany han col.laborat en fer possible el calendari que es regala i del que se n'editen 2500 exmeplars. L'il.lustren fotos de la celebració. Bagués ha animat a tothom a fer-se soci de l'entitat.Costa 10 euros cada any i els diners ajuden a cobrir el cost de la festa.

La presentació de La Corrida s'ha fet a la biblioteca del poble on es pot veure una exposició dedicada a la festa elaborada amb figuretes de playmobil.