Berga incorpora una visita teatralitzada a les activitats sobre memòria històrica

Per tercer any consecutiu, l´Ajuntament de Berga aprofita la commemoració de l´aniversari de l´entrada de les tropes franquistes a la ciutat, per treballar en la recuperació de la memòria històrica i «la dignitat de persones que van patir la Guerra Civil, l´ocupació franquista i la transició», ha explicat l´alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, durant la presentació del programa Rescatem la Memòria, Recuperem la Dignitat. La iniciativa compta amb la col·laboració de la Comissió de la Memòria Històrica, el Memorial Democràtic del Berguedà i Òmnium Cultural.

El regidor de Patrimoni Cultural, Ivan Sánchez, ha ressaltat que «tot i que ja s´està treballant en l´organització dels actes per commemorar el 80è aniversari l´any vinent, per la que es crearà una comissió específica, aquest febrer també presentem un programa complet», que incorpora novetats, com la visita teatralitzada i la projecció de documentals inèdits.

Pel que fa a les visites, tot i que es manté el recorregut pels escenaris de la capital berguedana que van tenir protagonisme durant els anys de la Guerra Civil, s´ha apostat per introduir-hi l´escenificació en una d´elles. D´aquesta manera en la sessió del 24 de febrer dues persones es posaran en la pell de milicians per explicar com es va viure a Berga durant aquells anys. La visita es farà amb guia convencional el 17 de febrer i el 3 de març. Com en les darreres edicions, els assistents a la ruta també podran entrar al refugi antiaeri del Teatre Municipal.

Els organitzadors han afegit a la programació d´enguany la projecció de documentals. En el cas de la sessió del 22 de febrer, es passaran dos films «inèdits», segons Sánchez, que ha aconseguit localitzar el berguedà Hèctor Aranda. Es tracta de L'Espagne vivra (1939, Henri Cartier-Bresson) i Levés avant le jour (1948, Bertrand Dunoyer) que formen part del fons Ciné-Archives. En la segona sessió cinematogràfica, està previst que es passi un documental d´autor berguedà que ha treballat darrerament en la recuperació de la memòria històrica.

El programa d´activitats inclou també dues xerrades. La primera, el 17 de febrer, amb els autors del programa Trinxeres, que s´ha emès per TV3. «Una proposta que la plantegem per l´interès que té conèixer l´experiència dels periodistes que l´han realitzat, i també per atraure l´interès per la història de persones que possiblement en un altre format no vindrien», ha concretat Sánchez. La segona, el 24 de febrer, estarà protagonitzada per dues berguedanes que relataran com van viure la Guerra Civil, els anys del Franquisme i la transició al Berguedà.

A més a més, fins el 2 de març,el Museu Comarcal de Berga acull l´exposició Bitllets de la Guerra Civil al Berguedà de Lluís Canals i Ramon Safont, que mostra les monedes locals que van imprimir 15 ajuntaments de la comarca i que es fan fer servir durant el 1937.