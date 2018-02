Un pressupost de 3,6 milions d'euros més que el del 2017

? El pressupost del Consell Comarcal del Berguedà per al 2018 serà de 14,8 milions d'euros, que són 3,6 milions d'euros més que el del 2017, segons va informar David Font al consell d'alcaldes d'ahir. La previsió és sotmetre a debat del ple del Consell Comarcal, aquest mes, la proposta de pressupost.

Entre d'altres, l'increment és per la creació d'una línia d'ajudes de caixa per valor d'1 milió d'euros, l'ampliació del catàleg de serveis als consistoris i una partida de prop d'1 milió d'euros per a la compra de bujols i la campanya informativa per aplicar el nou model de recollida selectiva a la comarca enguany.