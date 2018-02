Avià rep 88 propostes de veïns sobre com gastar 70.000 euros del pressupot local

L'Ajuntament d'Avià ha rebut un total de 88 propostes de veïns per gastar el 70.000 euros dels pressupostos participatius, els primers que posa en marxa un consistori de la comrca. Aquesta quantitat suposa el 3,5% del seu pressupost de 2.050.000 milions d'euros per aquest 2018.

En declaracions a Regió7, la regidora de Participació Ciutadana, Sara Subirana, ha assegurat que les 88 propostes «en són moltíssimes. No ens esperàvem que n'hi hagués tantes. La participació ha superat les nostres expectatives», oimés tractant-se del primer cop que es permet als veïns decidir la destinació d'una part del pressupost municipal. Subirana ha especificat que de les 88, 76 corresponen a propostes fetes pels veïns i les 12 restants a les que han fet la quitxalla del col·legi de 6 anys a 12. La majoria s'han presentat on-line i només 13 per escrit. «Allò que se'ns deia que Avià és un poble amb molta gent gran que no té accés a les noves tecnologies s'ha desmentit», ha indicat la regidora Subirana. «Aquests resultats ens encoratgen a continuar treballant havent constatat que les eines informàtiques faciliten la interacció, ja que permeten votar des de qualsevol lloc».

I en què volen que es gastin els recursos els avianesos? Doncs una part molt àmplia de les propostes reclamen que es facin pipicans. De fet, el consistori ha fet una campanya informativa alertant els propietaris d'animals domèstics que en recullin els excrements perquè si no els multaran.

Els veïns també reclamen al consistori que arregli camins, tant els senders per passejar o córrer com els de bicicleta, així com que es facin millores al pavelló, que no està acabat al 100%, per tal de posar-hi parets, habilitar la graderia, fer pistes de tennis, de pàdel i un rocòdrom, segons ha informat la regidora Subirana.

A partir d'ara s'obre un període en el procés dels pressupostos participatius. Aquest dissabte, 24 de febrer, i el dijous 1 de març, a 2/4 de 9 del vespre a la sala d'exposicions de l'Ateneu, se celebraran sengles assemblees informatives «obertes a tothom», ha indicat Subirana. Aquestes sessions serviran per «posar en comú i fer les propostes més completes». Un cop s'hagin ben definit les propostes, se sotmetran al cribratge dels tècnics que han de determinar si són legals, viables i assumibles econòmicament. Un cop s'hagi fet aquest procés, a partir del 24 d'abril fins al 20 de maig, els veïns podran votar a través del sistema de votació electrònica We Decide les propostes que els facin més peça. A partir del 22 de maig es materialitzaran les que hagin rebut més suports.