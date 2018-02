Berga acosta a la població seu patrimoni cultural i històric

Aquest dimecres s'ha presentat el projecte Àgora Cultural Berga. Es tracta d´una iniciativa desenvolupada pel Museu Comarcal de Berga a través de l´àrea de Patrimoni Cultural i Museus que té la voluntat de posar en valor els elements del patrimoni històric i cultural de la ciutat. La idea es basa en el concepte de "l´àgora", la plaça pública de les ciutats estat que esdevenien el centre comercial, polític i cultural de l´antiga Grècia. Seguint aquest símil, l´objectiu principal del projecte és convertir Berga en un espai de divulgació, intercanvi i coneixement a través de cinc accions que es portaran a terme al llarg de l´any, tenint en compte que el 2018 ha estat declarat l´Any Europeu del Patrimoni Cultural i l´Any del Turisme Cultural. El regidor de Patrimoni Cultural i Museus de l´Ajuntament de Berga, Ivan Sànchez, ha volgut destacar "el potencial patrimonial, industrial i sobretot humà de la ciutat de Berga" i també ha agraït la tasca de la directora del Museu Comarcal de Berga, Alba Perarnau i la tècnica de l'equipament, Marta Freixa així com també a les berguedanes Anna Parcerisa i Dolors Santandreu, que han estat les promotores de la idea. Al llarg de l'any es duran a terme diferents actuacions que s'iniciaran la setmana vinent.



La peça del mes

La primera acció s´anomena ´La peça del mes´ i consistirà en la mostra mensual de deu elements que formen part del patrimoni històric i artístic berguedà. El primer divendres de cada mes s´exposarà un objecte relacionat amb el passat de la ciutat al vestíbul del Museu Comarcal de Berga. Aquesta exposició es completarà amb una xerrada divulgativa i l´entrega d´una postal col·leccionable sobre l´objecte del mes. Les conferències es realitzaran el segon divendres del mes a la sala de sessions de l´Ajuntament de Berga, a 2/4 de 8 del vespre. La directora del Museu Comarcal de Berga, Alba Perarnau, ha comentat que "els visitants del museu només veuen una petita part de les gairebé 5.000 peces que tenim i creiem que és interessant que la gent conegui el passat de la ciutat a través d´aquesta acció cultural".

´La peça del mes´ arrencarà el proper divendres, 2 de març, amb l´exposició dels "Improperis" que són la representació iconogràfica del patiment de Jesús que acompanyaven la processó de Divendres Sant a Berga. La mà de la bufetada és una mostra d´aquests símbols que pertanyien a la congregació dels Dolors de la parròquia de Santa Eulàlia de Berga. Neus Forés, mestra llicenciada en Psicologia, serà l´encarregada d´explicar al detall els elements que formen part de la col·lecció dels improperis el pròxim 9 de març.

L´ànima dels nostres museus

La segona proposta es titula ´L´ànima dels nostres museus" i té l´objectiu de mostrar les zones dels espais d´interpretació que no són visitables habitualment. Es tracta de les sales de reserva, els espais on es realitza el procés de preparació i conservació dels objectes abans de ser exposats. El regidor Ivan Sànchez ha comentat que "els museus tenen un fons que no acostuma a ser visible i volem que aquests espais siguin visitables i que els veïns i veïnes tinguin l´oportunitat de conèixer aquestes sales i les persones que hi treballen". En total s´han programat tres visites gratuïtes, una a la Casa de La Patum (21 d´abril, a les 7 de la tarda) i dues al Museu Comarcal del Berga (els dies 19 de maig i 13 d´octubre, a les 7 de la tarda).

Les persones i les pedres ens parlen

Aquesta acció es basa en la idea de redescobrir la ciutat passejant per les seves places i els seus carrers, tot coneixent un seguit d´històries protagonitzades per ciutadans anònims i personatges il·lustres que formen part de la memòria col·lectiva de Berga. Per fer-ho, es col·locaran diversos elements visuals en llocs emblemàtics de la ciutat i també es realitzaran algunes rutes guiades a partir del mes de juny.

Petits mecenes

Aquesta activitat es posarà en marxa a partir del setembre i es treballarà conjuntament amb els centres escolars de la ciutat. Concretament, cada escola apadrinarà un element del matrimoni cultural de Berga i l´alumnat treballarà en el seu coneixement durant el curs lectiu. Es tracta d´una iniciativa per promoure la coresponsabilitat i la implicació dels infants en la cura i la conservació del patrimoni local.

Comparteix el patrimoni

Aquesta acció està vinculada amb la promoció del patrimoni cultural a través de les xarxes socials. Per això, es convida a la ciutadania a mostrar, ensenyar i difondre els elements que formen part del patrimoni berguedà utilitzant l´etiqueta #agoraculturalberga.

Imatge gràfica de la campanya

La imatge visual i el material gràfic de difusió del projecte ´àgora cultural Berga´ ha estat elaborat pel dissenyador, Salvador Vinyes, el qual, ha explicat el procés de composició del logotip. Vinyes ha comentat que "l´espai de l´àgora està representat a través d´una lletra "a" accentuada que simula la plaça on es produeix el debat i que inclou unes potes o extensions que fan que aquest espai estigui obert al coneixement i a l´intercanvi".

Per últim, cal destacar la voluntat de la regidoria de Patrimoni Cultural i Museus de donar continuïtat al projecte més enllà de l´any 2018, a través de noves idees i accions que s´aniran incorporant i desenvolupant durant la legislatura.