Berga impulsa un projecte per promoure les relacions socials entre les dones

Berga comença la tercera edició del projecte «Dones Actives» amb l'objectiu d'impulsar «les relacions socials entre les dones berguedanes a través d'activitats lúdiques, esportives i culturals». Aquesta és una iniciativa de l'àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Berga en col·laboració amb l'àrea de Polítiques Migratòries del Consell Comarcal del Berguedà i el suport de la Diputació de Barcelona. Fonts municipals han exposat que el projecte «vol contribuir a crear una xarxa d'espais en clau femenina per potenciar la interculturalitat i la cohesió social de les dones mitjançant l'ús social de la llengua catalana».

Des del març fins al novembre, llevat de l'agost, s'han programat tot un seguit d'activitats gratuïtes. Els dilluns es farà zumba i els dimecres ioga al centre esportiu Alter Sport, de 2/4 de 10 a 2/4 d'11 del matí. També hi haurà passejades culturals per conèixer la ciutat i el seu entorn, així com per enfortir l'intercanvi espontani entre dones d'orígens i edats diferents.