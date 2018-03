Berga posa en servei els seus primers dos carregadors per a cotxes elèctrics

Berga ja disposa de carregadors per a cotxes elèctrics. És el segon municipi del Berguedà que en té, després d'Avià, que va ser el pioner i va posar en marxa el seu a final del 2015. Es tracta de dues places que s'han posat en marxa en període de proves, coincidint amb l'inici del 2018, a la plaça de cal Carreras. L'objectiu del govern de la CUP és ampliar aquest servei. Enguany hi ha previst construir-ne un altre a la zona del Pla de l'Alemany, segons ha explicat a Regió7 el regidor Eloi Escútia.

Es tracta d'un punt de recàrrega semiràpida de 22 quilovats de dues places. «Això vol dir que la recàrrega d'un cotxe elèctric triga entre dues i tres hores», ha explicat el regidor Escútia. Les recàrregues són gratuïtes i els usuaris poden fer servir les targetes de l'Aliança de Municipis per la interoperabilitat que permet recarregar el cotxes en qualsevol punt de la xarxa pública de Catalunya.

La xarxa pública que hi ha per a la recàrrega de vehicles elèctrics a Catalunya es pot utilitzar amb qualsevol de les targetes emeses per les corporacions locals que gestionen les estacions de recàr-rega. L'estiu passat es va presentar aquest sistema, que fa possible que «qualsevol targeta d'identificació dels vehicles elèctrics pugui desbloquejar totes les estacions de recàrrega ràpida públiques que hi ha a Catalunya», ha indicat Escútia. D'aquesta manera els usuaris s'estalvien haver-se de donar d'alta a cada ajuntamet i no els cal una targeta específica per a cada estació de recàrrega. Amb tot, el consistori berguedà tindrà la seva targeta, com tenen els altres municipis. Tanmateix, encara no s'han començat a repartir. Es farà properament a través de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), ha indicat Escútia.

De fet, el punt de rècarrega esmentat s'ha posat en servei al principi d'aquest any, però encara està en fase de proves, ha indicat el regidor berguedà. El regidor Eloi Escútia ha manifestat que, a banda d'emetre les targetes pròpies, cal posar els vinils informatius al punt de recàrrega que indiquen el funcionament i on cal adreçar-se en cas que hi hagi problemes. En aquest sentit, ha indicat que els agents de la Policia Local han rebut formació específica «per atendre les emergències» que es puguin produir.



Nous punts

«La idea és que a Berga hi hagi més punts de recàrrega», ha indicat el regidor Eloi Escútia. De fet, el primer punt que s'ha posat en servei enguany es va incloure al pressupost del 2017, amb un cost d'uns 11.000 euros. Per a enguany hi ha previst posar en marxa un nou punt de recàrrega a la zona del Pla de l'Alemany, en un carrer per determinar, segons ha indicat el regidor. «La nostra intenció és que cada any puguem dotar d'un nou punt de recàrrega la ciutat», ha exposat Escútia. Amb tot, ha matisat que a mesura que s'introdueixen els cotxes elèctrics s'estenen els punts de recàrrega, com per exemple els dels centres comercials. Ha indicat que els punts «són un reclam» perquè quan els usuaris s'aturen a carregar el cotxe a Berga fan estada a la ciutat.