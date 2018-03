Ginkgo organitza la segona caminada solidària per a la investigació del càncer infantil

El proper diumenge 11 de març torna, a Berga, la caminada solidària 'Pas a Pas' contra el càncer infantil. Es tracta de la segona edició d'aquesta activita, promoguda per l'entitat Ginkgo - APAC del Berguedà, que té l'objectiu de recaptar fons per al càncer infantil, un tipus de malaltia que es considera "minoritària", ja que tal i com ha explicat la presidenta de Ginkgo, Aurora Fernández, "aquest any s'han detectat 220 nous casos a Catalunya i això fa que les empreses farmacèutiques i les institucions públiques destinin pocs recursos a la seva investigació en considerar que no és rendible".

La caminada, que s'iniciarà a les 10 del matí, consistirà en un recorregut de 6 km per la Serra de Noet, des de la plaça de la Font del Ros. Es tracta d'un itinerari breu i poc exigent que fa que tothom pugui participar-hi de forma lúdica i no competitiva. Les inscripcions per prendre part en la caminada es podran fer fins al 9 de març a 'Cal Fàbregas' (local de Ginkgo situat al carrer de la Ciutat, als quatre cantons), Farmàcia Maria Cosp, InterSport Serra-Martí, Tàndem Sport i AlterSport Gim. El preu de la caminada serà de 10 euros pels adults i pels infants majors de 14 anys i inclou un espectacle infantil i un esmorzar calent que s'oferirà un cop hagi finalitzat el recorregut, a la plaça de la Font del Ros. Els beneficis obtinguts de les inscripcions es destinaran a la unitat d'investigació del càncer infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Cal destacar que la prova també comptarà amb l'anomenat "dorsal zero" per a les persones que vulguin col·laborar amb la iniciativa sense assistir a la caminada.

El regidor de Drets Social de l'Ajuntament de Berga, Ivan Sànchez, ha valorat positivament la tasca que realitzen les entitats com Ginkgo i ha comentat que "a Berga tenim la gran sort de comptar amb un teixit associatiu sòlid que permet que es facin moltes activitats a la ciutat". Sànchez ha aprofitat l'ocasió per demanar explícitament que es desbordi la participació a la caminada solidària, ja que "cal demostrar la nostra solidaritat i si ens ho proposem, som capaços d'arribar al miler de participants".



Més activitats

Les iniciatives solidàries de Ginkgo tindran continuïtat les properes setmanes, a través de diverses propostes culturals i divulgatives. D'una banda, l'entitat organitzarà un concert titulat 'Emociona't' a càrrec de la soprano, Montserrat Bella, i del pianista Andreu Ferré. L'actuació es farà el 17 de març, a l'església de Sant Joan a 2/4 de 8 de la tarda. Les entrades per assistir al concert costaran 12 euros i es posaran a la venda els dies 13 i 17 de març a Cal Fàbregas. La segona activitat proposada per l'entitat serà una xerrada informativa sobre l'alimentació terapèutica amb la nutricionista oncològica, Pilar Sala. L'acte es farà el 21 de març a la sala polivalent de l'Hotel d'Entitats, a les 6 de la tarda. Aquesta activitat s'emmarca en la celebració del Dia Mundial contra el Càncer de Colon, que es commemora el 31 de març. D'altra banda, també s'ha programat una altra xerrada amb els doctor Agustí Camps i la infermera Carme Grau sobre la prova de cribratge per al diagnòstic precoç del càncer de colon i recte. La conferència es farà el 18 d'abril a la sala polivalent de l'Hotel d'Entitats, a les 6 de la tarda.

Per últim, la presidenta de Ginkgo també ha anunciat la celebració de la primera Cursa de la Dona el 21 d'octubre en el context de la commemoració del Dia Mundial contra el Càncer de Pit. Fernàndez ha comentat que "es tracta d'una idea que caldrà treballar durant els propers mesos per tal de definir el format i el desenvolupament de la prova,".