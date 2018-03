Campanya de mecenatge per plantar i apadrinar ceps a Sant Julià

L'estiu del 2017, La Bauma de les Deveses va impulsar una campanya de Verkami per refer parets de pedra seca de les feixes de Sant Julià de Cerdanyola on treballen per recuperar la vinya. Tal com va informar aquest diari, la proposta va aconseguir recollir diners per refer, finalment, una trentena de parets de feixes. Ara inicien una segona etapa que els ha de permetre plantar 4.000 ceps més. Per això han recorregut de nou a la plataforma de mecenatge Verkami. Aquest nit passada s'ha iniciat la campanya amb l'objectiu i el repte de recollir 25.000 euros. Fonts de La Bauma de les Deveses, un projecte impulsat per l'enòleg i sommelier Joan Rubió, Imma Espel, biòloga i especialista en turisme, i Carles Flaquer , biòleg especialista en ratpenats, n'han explicat els objectius. Recollir diners per plantar, a final d'abril, els 4.000 ceps que falten i instal·lar més tanques elèctriques per salvaguardar-los dels atacs de la fauna salvatge de la zona. Una altra de les propostes de la campanya ofereix la possibilitat d'apadrinar ceps salvatges. Per ara n'han trobat més d'un centenar que «segurament són del segle XV». Han aparegut tres varietats sense identificar i una d'identificada: la moné/neral. L'apadrinament d'aquest ceps i les seves feixes permetrà fer-ne anàlisis genètiques i empelts. Les aportacions que es proposen fer oscil·len des dels 35 euros als 500 euros en funció de les modalitats que es triïn. I hi ha diferents recompenses per als mecenes. El promotors calculen poder fer la primera collita de vi l'any 2020. La sortida al mercat, si tot va bé, seria de cara l'any 2022.