El Grup Horitzó del Berguedà i Asfam Berga, entitats que dirigia Manela Quesada, l'activista social assassinada pel seu fill aquest dissabte a la nit a Berga, han demanat "desvincular la malaltia mental dels actes violents". A través d'un comunicat difós aquest diumenge al vespre, han demanat als mitjans de comunicació que "no es facin especulacions al respecte" i que es deixi "treballar a la justícia". A més, han exigit a les administracions un "replantejament global dels recursos" que es destinen a aquesta problemàtica i en "la recerca de solucions imaginatives, com s'està fent en altres països".

Tant el Grup Horitzó del Berguedà, una entitat dedicada a la inserció laboral de persones amb problemes físics i mental, com d'Asfam Berga, l'associació de familiars i amics de la salut mental, s'han compromès a continuar la tasca iniciada per Quesada. "Ara més que mai hem de lluitar contra l'estigma en salut mental i per la inserció laboral i social d'aquest col·lectiu", han subratllat.

Les dues entitats coincideixen en el fet que "manquen recursos per tractar un problema tan complex" i han anunciat que lluitaran per aconseguir-los. A més, han fet una crida a la ciutadania del Berguedà perquè s'acostin a les entitats i donin suport a la seva tasca.

A més, han manifestat el seu "dolor i suport a la família de Manela Quesada. "Ha estat una gran sort comptar amb ella i treballar al seu costat", han conclòs