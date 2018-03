Les entitats demanen suport per continuar la seva tasca

La pèrdua de Manela Quesada ha estat un xoc i també generarà un important maldecap a Asfam i al Grup Horitzó. Quesada n'era un puntal. I ara hauran de buscar un nou referent que els aglutini. Les dues entitats ja han fet públic a través d'un comunicat la necessitat que tenen de rebre suport per continuar la seva tasca d'atenció a les persones al Berguedà.



«Tal com deia la Manela, 'tots els moments són bons', i per això exigim a les administracions que es faci un replantejament global dels recursos que es destinen a la salut mental i en la recerca de solucions imaginatives, com s'està fent en altres països, per al benestar dels nostres familiars i que comptin amb nosaltres per dissenyar-les», han fet públic Asfam i Grup Horitzó en un comunicat. Asseguren que «no disposem dels recursos necessaris per a un bon desenvolupament integral, personal i social dels nostres familiars i sovint es troben en situacions extremes».



La primera resposta a la reclamació de les entitats va arribar ahir mateix. El conseller comarcal de l'àrea d'Atenció a les persones, Josep Lara, va dir que «el Consell Comarcal donarà un cop de mà a nivell tècnic» per tal que les dues entitats puguin continuar desenvolupant la tasca que realitzen –el Grup Horitzó té 36 anys de vida i Asfam va ser creada l'any 2005. Josep Lara admetia que «costarà de trobar una persona que la substitueixi. De Manela Quesada només n'hi ha una». Lara va destacar que la malaurada activista «era una persona molt empàtica amb tots els usuaris i pares i també molt alegre, sempre amb un somriure, res no li feia mandra i tot ho tirava endavant». Lara va dir que «ara cal deixar uns dies» per digerir el trasbals per entrevistar-se amb responsables de les entitats. «Els donarem cobertura i treballarem plegats perquè no es trobin sols». El conseller va refermar també el seu compromís amb Asfam i el Grup Horitzó, «han de seguir sí o sí».



De fet, en el seu comunicat Asfam i Grup Horitzó destaquen que «ara més que mai hem de lluitar contra l'estigma en salut mental i per la reinserció laboral i social d'aquest col ·lectiu». Posen de manifest que «manquen recursos per tractar un problema tan complex i lluitarem per aconseguir-los, treballarem perquè el Pla comarca d'actuació Stop Estigma Salut Mental Berguedà, recentment presentat, sigui l'inici del canvi necessari».



Les dues entitats també han fet «una crida a la ciutadania del Berguedà perquè s'apropi a les nostres entitats i doni suport a la nostra tasca».