«La mort del Josep ha estat una gran pèrdua, va ser una gran persona, treballador i company». Així recordava ahir Josep Bober el director de l'institut Llobregat de Sallent, Josep Olivella. Josep Bober feia poques setmanes que s'havia jubilat com a professor en arribar a l'edat que podia fer-ho, 60 anys.

El director de l'IES Llobregat de Sallent va explicar de Josep Bober que « era previ a l'existència del centre». Primer va treballar a la Botjosa, «abans que es posés la primera pedra del centre». Olivella va explicar que Josep Bober havia estat cap de departament de l'institut, secretari, professor de matemàtiques i un puntal del centre bagenc, on va treballar abnegadament durant més de dues dècades. «Hi va dedicar totes les hores, tots els esforços i més», detallava Olivella. «Va ser professor, sí, però també va fer de confessor, de pare, de tot». Commogut per la inesperada mort de Josep Bober, el director de l'IES recordava que «encara divendres passat va venir a l'institut i vam estar parlant i fent broma sobre si hi tornaria unes hores». El director Josep Olivella deia que «estem colpits per la notícia, ens costarà molt d'assimilar» un fet luctuós que ha entristit la comunita educativa de l'IES de Sallent.