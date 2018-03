L'empresa que feia rajoles amb dibuixos de les comparses de Patum ja no en fabrica

L'empresa Escofet, l'única de l'estat que fabricava les rajoles amb figures de la Patum que pigallen el paviment del carrer Ciutat (popularment conegut com a car-rer Major), des de la plaça de Sant Joan fins al carrer dels Àngels, ja no en fa i no preveu tornar-ne a fer per la falta de demanda. Ho ha confirmat a Regió7 Jose Florido, portaveu de l'empresa esmentada. Quan les peces amb elements patumaires que hi ha ara al terra s'acabin de trencar i s'acabin les poques de recanvi que el consistori té als magatzems per quan ha de canviar-ne de velles o malmeses, ja no n'hi haurà més.

Aquest paviment és compost majoritàriament per rajoles amb un relleu simple, però també hi ha lloses intercalades d'elements patumaires.

Les rajoles de la Patum han deixat de fabricar-se «atesa la poca demanda que han tingut». Florido ha estimat que en la darrera dècada no han rebut cap petició per fabricar aquesta mena de rajoles. I per això no els surt a compte fer-ne. Aquestes rajoles es fabriquen mitjançant processos totalment industrialitzats, i per posar-s'hi haurien de tenir una comanda d'una quantitat mínima –que no ha detallat– perquè els sortís a compte iniciar el procés. Per això no en fan ni preveuen fer-ne.

El disseny de les lloses patumaires fou obra de Jordi Ros Bofarull, un dissenyador de l'empresa Escofet des dels anys 40 fins al 1984, any que va morir. Aquestes rajoles es van col·locar en aquesta artèria ciutadana entre els anys 1975 i 1978, segons fonts de l'empresa.

Genèricament reben el nom de Vibrazo Relieve. Una peça fa 40x40x4 centímetres. L'empresa fabrica les rajoles sense dibuixos de la Patum, les que només tenen relleu, per encàrrec quan rep alguna petició. Com per exemple ara, que un particular ha obert un tram d'uns 40 metres lineals del carrer a l'altura del número 20. Per servir una comanda solen trigar entre tres setmanes i un mes. El preu d'aquest paviment «depèn de la quantitat que ens demanin fabricar. Es factura per metres quadrats».

D'altra banda, el regidor de Serveis Públics, Oriol Camps, ha dit que, malgrat que l'empresa no en fa i no compta fer-ne més, tenen previst posar-s'hi en contacte per tal d'intentar «que ens puguin fabricar» més rajoles patumaires.