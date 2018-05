Creen un grup de suport a l'alcaldessa de Berga pel judici de l'estelada el 21-M

Democràcia vs. Tribunals. Aquest és el nom de la plataforma que s´ha creat a Berga per donar suport a l´alcaldessa Montse Venturós . Tal i com va avançar aquest diari el 5 de maig, el Jutjat Penal 2 de Manresa ha assenyalat per al proper dilluns 21 de maig, a 2/4 d'11 del matí, el judici contra l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós (CUP), que està acusada de desobediència per no haver retirat l'estelada de l'ajuntament durant dues jornades electorals.

«Per afrontar aquest judici del proper dia 21 de maig s´ha generat un moviment de solidaritat amb l´alcaldessa de Berga, que sota el lema Democràcia vs. Tribunals vol emmarcar aquest judici en l´ofensiva autoritària i antidemocràtica contra el dret d´autodeterminació dels Països Catalans. L´objectiu immediat de la campanya és exigir l´absolució de l´alcaldessa Montse Venturós i el respecte a tot allò que van votar els berguedans i berguedanes». El grup es presenta dijous .





La fiscalia demana per a Venturós la pena de sis mesos d'inhabilitació i una multa de 540 euros.

Per aquest cas, l'alcaldessa berguedana va ser detinguda pels Mossos el 4 de novembre del 2016 per portar-la a declarar al Jutjat d'Instrucció 1 de Berga, després de no haver-hi comparegut durant les citacions anteriors.

El jutge de Berga, després de prendre-li declaració, va arxivar inicialment la causa, però la fiscalia va aconseguir que l'Audiència de Barcelona reobrís el cas, que va ser derivat al Jutjat Penal 2 de Manresa, que és qui el jutjarà.

En el seu escrit d'acusació, la fiscalia considera que Venturós va desobeir els requeriments de la junta electoral de zona perquè retirés l'estelada del balcó de l'ajuntament a les eleccions catalanes i a les eleccions generals del 2015 (que es van celebrar, respectivament, el 27 de setembre i el 20 de desembre).

El ministeri públic conclou que «la presència de l'estelada a la façana de l'ajuntament, com una demostració d'una opció política, va en contra del deure de neutralitat de les institucions durant els processos electorals i pot distorsionar-los».