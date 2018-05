Gran expectativa per a la diada castellera amb més nivell de la història de Berga

Els castellers de Berga ho tenen tot a punt per viure avui, a 2/4 de 12 del migdia a la plaça de Sant Pere de Berga, una Diada dels Quatre Fuets que pot ser històrica, tant pels castells que han preparat els berguedans com per les colles que els acompanyaran: els Capgrossos de Mataró i els castellers de Vilafranca. Els verds podrien descarregar les construccions més difícils mai vistes a la ciutat.

Els de Berga van fer el darrer assaig ahir, i van ultimar detalls per descarregar el 7 de 7, un castell que requereix molta gent, el 5 de 7, que és més tècnic, però també necessita molts efectius, i la torre de 7, que és una construcció de màxims i tècnicament molt complicada. Si els castellers de Berga aconsegueixen descarregar aquests castells, igualaran els seus millors Quatre Fuets, els del 2017.