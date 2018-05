Vilada posa en marxa un sistema d'avisos via WhatsApp

L'Ajuntament de Vilada ha posat en marxa un sistema d'avisos i alertes via WhatsApp. Fonts del consistori han explicat que «l'objectiu del servei és comunicar-se amb els veïns del municipi d'una manera ràpida i propera». S'ha creat una llista de distribució per enviar informació d'actes, notícies, alertes de seguretat o protecció civil. Les persones que vulguin donar-se d'alta del servei han d'enviar un missatge de Whats-App al número de telèfon 600 44 71 78 fent constar la paraula Alta i el nom i cognoms de la persona usuària del servei. A més, cal que la persona usuària del servei d'avisos guardi el número de telèfon 600 44 71 78, com a contacte, a l'agenda del telèfon mòbil. Es recomana guardar-lo amb el nom de WhatsApp Vilada.