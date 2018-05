Patum 2018: la pluja endarrereix, però no impedeix, la primera passada

Les previsions meteorològiques no han fallat, però les ganes de Patum, tampoc. Dimecres de Corpus ha arribat i els berguedans han hagut d'esperar un pèl, uns 30 minuts més del previst, per donar el tret de sortida a cinc dies de la festa més esperada. La pluja que queia des de vint minuts abans de l'inici de la primera passada de la Patum 2018 no ha espantat els patumaires que estaven aplegats a la plaça de Sant Pere, epicentre de la celebració, que han obert els paraigües esperant al repic de les campanes de l'església.

Al punt de les 12 la plaça a embogit amb crits: les ganes de Patum s'han fet palpables, però la comitiva patumaire no ha sortit. Després del repic del tabal, per megafonia s'ha anunciat que la comissió responsable de vetllar per la protecció de les comparses de la festa i evitar que es facin malbé per la pluja, s'ha decidit esperar fins a 2/4 d'1 per prendre la decisió d'engegar el passacarrers. Finalment, a pocs minuts per 2/4 d'1 s'ha decidit arrencar, però amb una versió més reduïda del recorregut habitual i sense passar pel barri Vell. Cada figura ha estat protegida de la pluja amb un impermeable fet a mida.

La comitiva ha arribat fins la residència Sant Bernabé i ha fet marxa enrere pel carrer del Roser fins tornar de nou a la plaça de Sant Pere pels volts de quarts de 3, ja sense pluja. Ha estat un treva del temps, ja que poc després d'acabar ha tornat a caure un xàfec.

En el següent vídeo pots veure els primers minuts de la passada, emesa en directe per Regió7 a través de Facebook.

La d'enguany serà una patum reivindicativa. A la plaça de Sant Pere s'hi poden veure una trentena de llaços grocs als balcons de pràcticament tots els edificis. En aquest sentit l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, reconeix que és una mostra del "posicionament dels veïns i veïnes" de la ciutat per la "situació excepcional" que viu el país. "No és una qüestió d'independència, sinó de vulneració dels drets", afegeix.

La festa d'enguany tindrà sense cap mena de dubte el context actual de protagonista. Als llaços grocs a la plaça s'hi suma la decisió del Patronat de la Patum de que l'àliga dugui clavells grocs. També s'ha convidat als familiars dels polítics a la celebració. No ha transcendit, però, encara quants vindran. A més, dissabte, en l'acte de lliurament dels títols de Patumaire d'Honor, se'ls hi lliurarà un reconeixement.

En paral·lel, l'ANC de Berga ha volgut fer pública una carta del seu expresident, Jordi Sànchez, a la presó des d'octubre, en la que lamenta no poder estar a la festa d'enguany després de participar en la darrera campanya al Salt de Plens.

Pendents del temps



Berga mirarà al cel aquests dies. Després d'una primera mitja treva, els actes seguiran aquest vespre amb el Passacarrers, Venturós recorda que la festa compta amb un protocol que estableix quan es pot sortir i quan no i que és el Patronat de la Patum qui ho decideix.

L'alcaldessa insisteix en el fet que "hi ha unes peces a conservar" i en què es decideix en funció "dels espais que tenim per resguardar les comparses als diferents espais de la ciutat".

El passacarrers de dimecres



Tabal, Maces, Guites i Gegants Vells, acompanyats de la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere aquest dimecres a les 8 del vespre pel tradicional Passacarrers. Durant el recorregut, s'aturaran davant de les residències de les autoritats locals per fer-hi un salt. La celebració es preveu que s'acabi ben entrada la matinada amb els tradicionals tirabols a la plaça de Sant Pere.

El Passacarrers suposarà també l'estrena d'una de les novetats d'enguany: obrir el balcó a la ciutadania. Així es repartiran 50 tiquets, a les portes de l'ajuntament, a les primeres persones que ho sol·licitin. La mateixa iniciativa es repetirà en el de dissabte.

Demà, el salt de Plens



Dijous arribarà un dels moments més esperats de la celebració, el salt de Plens. Aquest Corpus s'han sortejat 48 salts entre la ciutadania, 24 dels quals saltaran en la primera de les jornades. La resta ho faran en el colofó de la festa, diumenge.

Atenció a les agressions sexistes



Aquesta edició també posarà el punt de mira en les agressions sexistes. S'han format als integrants de les comparses, entitats i bars per detectar qualsevol possible agressió sexista durant la festa. A més, des d'aquest dimecres i fins diumenge, s'instal·larà un 'Punt lila' a la plaça de Viladomat, que inclourà un servei professional d'informació i acompanyament per a la prevenció i detecció de situacions de violència masclista que es puguin produir.