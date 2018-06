El mal temps fa suspendre les activitats paral·leles

Els tècnics desmuntant l´equip de so a la plaça Viladomat, ahir al vespre

La meteorologia és imprevista i ahir el mal temps va jugar una mala passada i va impedir que els actes paral·lels previstos durant la tarda no es poguessin celebrar amb normalitat. La primera de les propostes, dirigida al públic infantil i familiar, va iniciar-se amb mitja hora de retard a la plaça Viladomat. Tot i que el temps va impedir que l'espectacle comencés a l'hora, va respectar el seu desenvolupament i la proposta titulada Barreja de Boris Caetano va poder-se realitzar.

No van tenir tanta sort els seguidors del Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, que havien d'actuar a les 8 del vespre també a la plaça Viladomat. La tempesta que va iniciar-se passades les 7 de la tarda va obligar els responsables municipals i també els tècnics del muntatge a prendre la decisió de suspendre el concert 25 anys amb 4L. El grup que interpreta músiques tradicionals de les Terres de l'Ebre espera nova data per actuar a la ciutat. Ahir, a l'hora de tancar aquesta edició, s'estava desmuntant l'equip de so i el consistori estava pendent de decidir si traslladava el ball a càrrec de Dolfi i Fermí a l'hotel d'entitats o decidia suspendre la sessió.

Paral·lelament, tampoc no s'havia decidit encara si es tirava endavant les activitats previstes a partir de la mitjanit a la plaça del Mercat i al passeig de la Indústria. En aquest cas, segons fonts municipals, la decisió s'havia de prendre des de les entitats organitzadores.