Ovació al nou president i crits d'independència a Lluïment

Amb una ovació, així ha rebut la plaça de Sant Pere al president la Generalitat, Quim Torra, quan ha sortit al balcó de l´Ajuntament. Aplaudiments i crits d´independència. Torra ha visitat Berga el dia després que el Ball de l´Àliga sonés al Palau de la Generalitat ahir, en l´acte de possessió del nou govern. La Guita Grossa també ha tingut un gest cap al dirigent polític, quan s´ha desplaçat al balcó de l´Ajuntament i li ha cedit la bota de vi que tradicional dóna només al Tabaler i als músics.

Torra ha estat a Berga en una de les Patums més reivindicatives que es recorden i en què el color groc s´ha afegit a la festa com a clar protagonista, convertint el Corpus berguedà en un clam per a l´alliberament dels presos polítics, sense abandonar l´ambient festiu de sempre. El president ha estat present a la missa de Corpus, que ha tingut lloc just abans dels salts de Patum, i en l´acte que s´ha fet posteriorment a la sala de Plens de l´Ajuntament per lliurar els diplomes d´agraïment als administradors i als nens de comunió que els acompanyen.

Un dels moments més emotius s´ha viscut en els salt de Nans Vells, quan s´ha fet un homenatge a l´antic cap de colla de la comparsa, Josep Casellas. La comparseria ha recuperat, per aquest migdia, el salt de Nans Vells tal i com es feia antigament. Per al salt especial, en què han saltat dues filles i dos nebots de Casellas, s´ha interpretat la música del Ballet d´Adéu. Un salt que ha emocionat als saltadors i tots els membres de la comparseria.

Tot i que els núvols no han abandonat el cel berguedà, el temps finalment ha estat benvolent i no ha plogut mentre han ballat les comparses. La plaça de Sant Pere carrega les piles per aquesta nit, darrer tram de Patum, en què al balcó de l´Ajuntament hi haurà la presència del president del Parlament, Roger Torrent.