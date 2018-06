Gironella aprova el Pla Local de Joventut

El ple de l´Ajuntament de Gironella va aprovar ahir per unanimitat el Pla Local de Joventut 2018 – 2022. Segons va explicar David Saborido, regidor de joventut, el nou pla "és un document cabdal per a teixir, dissenyar i executar les polítiques de joventut" que es porten a terme, però també les del futur, ja que té una vigència de 4 anys.

El pla és fruit d´anys d´estudi i mostra les necessitats, prioritats i demandes dels joves del municipi. S´ha redactat a partir de sessions de debat participatiu amb joves de totes les edats del municipi, però també, amb l´ajut de tècnics especialitzats, i la col·laboració de la Fundació Pere Tarrés i la Fundació Ferrer i Guàrdia. El document no només contempla actuacions des de l´àrea de joventut, sinó que també inclou un treball transversal i accions amb les àrees de cultura o esports, entre altres.



Reforç i ampliació del personal de les llars d'infants



Un altre dels punts principals de l´ordre del dia va ser l´aprovació per unanimitat de la modificació de crèdits per a cobrir la necessitat d´incrementar l´horari de les llars infantils municipals i la modificació de la plantilla de personal municipal.

David Font, alcalde de Gironella i regidor d´ensenyament, va explicar que aquest increment és necessari per a poder donar major cobertura en horari de tarda a la llar d´infants Estel Gironella, ja que s´augmenta el nombre d´infants en aquesta franja, i per a poder reforçar la llar d´infants Estel Bassacs, que disposarà de tres treballadores vinculades al servei, cobrint sempre dues persones durant tot l´horari d´obertura del centre. Aquest augment implica la contractació d´una tècnica d´educació infantil amb una jornada parcial, de 25 hores a la setmana, i l´ampliació de dos contractes actuals de treballadores de les llars d´infants, per un total de 10 hores. Aquestes modificacions tenen un cost aproximat de 6.300€ per aquest 2018, que s´obtenen del fons de contingència.

En aquest punt i per completar preguntes formulades per el regidor Marc Rojas, del grup d´ERC, David Font va detallar que l´ajuntament té a les seves mans un projecte d´ampliació de la llar d´infants Estel Gironella, que completaria el redactat l´any 2010, i que contempla la creació d´una nova aula en l´edifici annex del Solc. Font va afegir que la construcció d´aquesta nova aula està subjecte a un conveni amb la Generalitat per a augmentar el nombre de places de la llar d´infants, i que l´ajuntament preveu entri en funcionament el curs 2019-2020.



Expropiació forçosa dels terrenys de la plaça de l'estació



El quart punt del dia va ser l´aprovació de l´expropiació forçosa dels terrenys de l´Avinguda Catalunya 56, propietat d´ADIF. Aquesta expropiació ja estava contemplada al pressupost del 2018, i després del procés d´exposició pública es procedeix a l´acta administratiu d´expropiació. El punt es va aprovar amb els vots a favor de l´equip de govern, i els vots en contra del grup d´ERC, ja que es va mostrar en desacord en el ple dels pressupost celebrat el passat mes de març.



Ordenançes reguladores d'ajuts pel transport escolar no obligatori

Tots els regidors presents van aprovar l´ordenança reguladora dels ajuts de material i llibres de l´Ajuntament de Gironella, i l´ordenança municipal reguladora de la concessió d´ajuts individuals pel transport escolar no obligatori per als estudiants del municipi de Gironella. David Font, va explicar que aquestes ordenances s´han creat amb la voluntat de reduir tràmits administratius i poder agilitzar les convocatòries anuals d´ambdues subvencions.

L´Ajuntament de Gironella subvenciona el 75% del cost del transport escolar no obligatori per a estudiants del municipi de Gironella, i el 25% restant l´assumeix la família. En casos de caràcter social, és el Consell Comarcal qui assumeix el 100% del cost del servei.

Pel que fa a les subvencions d´ajuts de material i llibres, Font va destacar que les bases son genèriques per a tots els estudiants del centres educatius de Gironella i es coordinen amb l´educadora social i les direccions dels centres, a través de barems de càlculs de situacions econòmiques i familiars. Tot i això, els barems són diferents als dels protocols d´ajudes de caràcter social i permeten ampliar el ventall de caràcter econòmic de les famílies que hi tenen accés. Font va explicar que l´any 2017 es van atorgar al voltant de 7.000€ i només es van denegar dues de les peticions fetes.