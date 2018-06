L'antiga colònia de Viladomiu Nou celebra la seva festa major

L'antiga colònia tèxtil de Viladomiu Nou (Gironella) celebra la la festa major, que va iniciar ahir. Avui a les 11 del matí a la plaça hi tindran lloc jocs de cucanya i la festa de l'escuma per a la quitxalla. A les 8 del vespre, a l'església, hi haurà un concert a cura de la coral viladomiuenca V9 i la coral La Fuga de Barcelona. Posteriorment, a 2/4 de 10 de la nit, hi haurà una mongetada popular, seguida d'un ball amb els músics Joan Ser-ra i Fermí Riu. Diumenge, les activitats començaran a les 12 amb una cercavila i la ballada de gegants i s'allargaran fins a la tarda.