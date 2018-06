Els Superfilarmònics omplen de música i ganes la plaça Sant Pere

La plaça de Sant Pere berguedana s'ha tornat a omplir avui al migdia, a so de sardanes interpretades per l'orquestra dels Superfilarmònics i la cobla de l'Escola Municipal de Música de Berga. El projecte social apropa la música a alumnes de tercer i quart de centres de primària de la comarca, i avui ha celebrat el seu final de curs per quart any consecutiu.

L'objectiu és posar la música a l'abast de tothom a través d'una proposta formativa, ha explicat Josep Comellas, cap d'estudis de l'escola municipal de música de Berga, que ha afegit que es tracta de democratitzar l'accés "no només a la música, sinó a la cultura". El cap s'estudis de l'equipament municipal berguedà també ha dit que el projecte es troba en un moment de "consolidació de la primera fase, que volia arribar a quants més alumnes millor".

"Els alumnes s'ho agafen amb moltes ganes, amb aquests quatre anys des de que vam començar hem vist que quan acaben el cicle dels dos anys a l'orquestra han canviat, han après de música i d'altres valors relacionats amb el treball en equip", segons Comellas.